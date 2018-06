Samsung Galaxy con Oreo senza suonerie personalizzate per i messaggi? Il ritorno della

Samsung Galaxy X : potrebbe costare di più dell'iPhone X : ... ma gli altri produttori - che avranno gli stand Samsung a fianco - si renderanno conto del livello raggiunto da uno dei marchi più famosi al mondo. Insieme alla rete per la connessione dati 5G , ...

Galaxy S10 con Sound display : per Samsung niente notch : Con il Galaxy S10 potrebbe arrivare un’altra rivoluzione nel mondo degli smartphone grazie al “Sound display”. Dopo l’infinity display e i display pieghevoli attesi anch’essi il prossimo anno, arriva il display che emette suoni attraverso le ossa del cranio. La vera rivoluzione arriverà con il Galaxy S10 A Samsung le cornici degli smartphone non sono mai piaciute tanto, lo dimostrano i vari tentativi di eliminarli a ...

Samsung : tasto aggiuntivo per Galaxy Note 9 e presto nuove memorie DDR5 e UFS 3.0 : Samsung potrebbe aggiungere un pulsante dedicato su Galaxy Note 9, e tra poco potrebbe avviare la produzione di massa delle nuove generazioni di memorie. L'articolo Samsung: tasto aggiuntivo per Galaxy Note 9 e presto nuove memorie DDR5 e UFS 3.0 proviene da TuttoAndroid.

Pulsante scatto fisico sul Samsung Galaxy Note 9? Utilissimo anche per altro : L'uscita del Samsung Galaxy Note 9 si avvicina (lancio più che probabile il 9 agosto a New York) e si moltiplicano i rumor relativi al phablet 2018. Gli ultimi della serie riguardano un nuovo Pulsante fisico che dovrebbe essere ospitato proprio sul device come scorciatoia per il comparto fotografico e non solo. Vediamo nello specifico di cosa potrebbe trattarsi, secondo le anticipazioni della fonte Herald. Il Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe ...

Samsung potrebbe annunciare Galaxy Note 9 e Gear S4 ad agosto : Samsung potrebbe annunciare in contemporanea Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Gear S4. Sarà il 9 agosto la data prescelta per la loro presentazione? L'articolo Samsung potrebbe annunciare Galaxy Note 9 e Gear S4 ad agosto proviene da TuttoAndroid.

Un vero salasso il prezzo del Samsung Galaxy X? Ipotesi per nulla incoraggianti : Che il Samsung Galaxy X sarebbe potuto arrivare nel corso del 2019, e più precisamente a margine del MWC di Barcellona, era cosa che circolava già: non sapevamo, però, sarebbe potuto arrivare a costare tanto. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte, il primo dispositivo flessibile del brand asiatico potrebbe avere un prezzo di circa 1850 dollari, all'incirca 1600 euro al cambio attuale. Una cifra che supera di gran lunga perfino l'esemplare ...

Il Galaxy X pieghevole di Samsung potrebbe costare fino a 1.850 dollari : (Foto: Samsung, Uspto, Patently Mobile) Ormai di Galaxy X, il telefono pieghevole sul quale sta lavorando la coreana Samsung, si parla da anni. Eppure man mano che il suo lancio si avvicina (potrebbe finalmente essere presentato al Mobile World Congress di febbraio 2019) del gadget iniziano a emergere dettagli più concreti. L’ultimo scampolo di informazione emerso dalla Rete arriva dalla società di investimenti Golden Bridge, che dopo ...

Preoccupanti le vendite per Samsung Galaxy S9 il 14 giugno : flop dietro l’angolo : Nel corso dei primi tre mesi di vendite per il Samsung Galaxy S9 ed il Galaxy S9 Plus abbiamo ottenuto dati e trend contrastanti dal punto di vista delle vendite. Soprattutto in merito al raffronto con il suo predecessore, vale a dire quel Samsung Galaxy S8 che grazie a molteplici novità è stato in grado di confermare il trend positivo sul versante commerciale che era stato riavviato dal tanto chiacchierato S7. Come stanno le cose sotto questo ...

I Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in oro e platino di Truly Exquisite per chi non si accontenta : Chi desidera uno smartphone quanto mai esclusivo potrebbe trovare la pace dei sensi grazie a Truly Exquisite. Come accadeva per i vecchi S8 e S8 Plus, la società britannica specializzata nella personalizzazione propone Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus nelle versioni placcate in oro a 24 carati, oro rosa a 18 carati e in platino. L'articolo I Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in oro e platino di Truly Exquisite per chi non si accontenta proviene da ...

Samsung Galaxy Note 9 - la data ufficiale di uscita? Rumors caratteristiche e prezzo : Samsung Galaxy Note 9, la data ufficiale di uscita? Rumors caratteristiche e prezzo Samsung Galaxy Note 9, la data ufficiale di uscita? Rumors caratteristiche e prezzo Comincia a delinearsi il quadro ...

Samsung Galaxy X dovrebbe avere un prezzo di quasi 2000 dollari : Spuntano nuove indiscrezioni sul presunto Samsung Galaxy X, quello che potrebbe essere il primo smartphone pieghevole della casa Coreana. Parliamo di un dispositivo sul […] L'articolo Samsung Galaxy X dovrebbe avere un prezzo di quasi 2000 dollari proviene da TuttoAndroid.