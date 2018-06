Salvini visita i 2 agenti feriti | «Presto i taser per la polizia»

Genova - Salvini visita agente ferito : via a sperimentazione taser : Genova , 15 giu. , askanews, Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , ha visita to all'ospedale San Martino di Genova il poliziotto ferito a coltellate domenica scorsa nel capoluogo ligure da un 20enne ...

Aquarius - Salvini : “Macron si scusi”. Conte minaccia di annullare la sua visita a Parigi : Il governo guidato da Giuseppe Conte pretende le scuse ufficiali da parte del presidente francese Emmanuel Macron. Altrimenti, il presidente del Consiglio minaccia di annullare la sua visita a Parigi prevista per venerdì. Salvini afferma: "Gli italiani non hanno niente da imparare in termini di solidarietà, si scusino". Ma dall'Eliseo fanno sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione.Continua a leggere