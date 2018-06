Salvini | «Via Almirante? La storia non si processa»

Taser - Salvini : entro due-tre settimane al via sperimentazione : Nel giro di due o tre settimane via alla sperimentazione del Taser, arma che usa l'elettricità per paralizzare i movimenti del soggetto bersagliato, chiamata anche pistola elettrica. 'Avrò la fortuna ...

Alleanza tra Salvini - Di Maio e Meloni : Roma intitola via ad Alimarante : La maggioranza di Governo si trasferisce anche sul piano locale. “Roma avrà via Giorgio Almirante: grazie ad una mozione di

Ora Saviano attacca Di Battista : "Parac…sei stampella di Salvini" : Dopo aver dato del 'bandito' a Salvini , dà del 'paraculo' a Di Battista . Roberto Saviano spara contro entrambe le forze politiche che sostengono il governo Conte, ma se la sua querelle con il leader ...

Salvini - ex insegnante : “Parlava dei meridionali con la bava alla bocca”/ “Per lui dovevamo andare tutti via” : Secondo i suoi ex insegnanti del liceo Matteo Salvini studente era molto studioso e serio, ma anche anche arrogante e odiava i meridionali, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 14:36:00 GMT)

Salvini - il suo ex insegnante : “Quando parlava di meridionali aveva la bava alla bocca. Per lui dovevamo andare tutti via” : “Salvini? Quando parlava di meridionali, aveva la bava alla bocca. Io sono meridionale e per lui dovevamo andare via”. Così l’ex professore di educazione fisica del ministro dell’Interno Matteo Salvini parla del leghista, ai tempi in cui era studente del liceo classico Manzoni di Milano. Intervistato da Elena Iannone per Tagadà (La7), il docente aggiunge: “I suoi distintivi erano la violenza verbale e l’arroganza. A 14 anni era esattamente come ...

Salvini : 'Nessun limite al contante - cedolare secca per i negozi e via l'Imu su quelli sfitti' : Niente limite all'uso del contante , flat tax già nel 2018, smantellamento della riforma Fornero e subito quota 100, cedolare secca anche per gli affitti commerciali e stop all'Imu per i negozi sfitti.

Caso Aquarius - il ministro Tria rimanda il viaggio a Parigi. Salvini : “Macron si scusi” : È rottura fra Italia e Francia in tema di migranti. Dopo le parole di Matteo Salvini durante l’informativa su Aquarius al Senato, è arrivata la cancellazione dell’incontro fra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il ministro francese Bruno La Maire in programma per oggi a Parigi. Lo hanno riferito fonti del Mef, spiegando che la decisione...

