Salvini risponde a Macron | Non prendo lezioni da lui

ilgiornale

: Migranti, Consiglio forense risponde a Salvini: “Banalizza e volgarizza la difesa d’ufficio. È prevista dalla Costi… - fattoquotidiano : Migranti, Consiglio forense risponde a Salvini: “Banalizza e volgarizza la difesa d’ufficio. È prevista dalla Costi… - eziomauro : Ravasi twitta: 'Ero forestiero non mi avete accolto'. Salvini gli risponde: 'Io cristiano coerente' - TgLa7 : #Salvini 'Stiamo lavorando da tutta notte, vediamo di risolverla'. Così il ministro dell'Interno risponde sul bloc… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Dopo l'incontro tra Conte e il presidente francese, Emmanuel, arriva il commento del ministro degli Interni. "A Parigi c"è adesso un presidente del Consiglio italiano senza il cappello in mano. Non caleremo più braghe in Europa, andremo in Europa da protagonisti", ha affermatoa margine di un comizio a sostegno del candidato del Carroccio ad Orbassano. Il leader della Lega ha risposto ache ha fortemnet criticato l'asse dei ministri degli Interni di Roma-Vienna-Berlino per far fronte all'emergenza immigrazione.nel corso della conferenza stampa dopo il vertice con il premier italiano ha affermato: "Io tratto con il presidente del Consiglio, non con i ministri degli Interni, questo asse fa emergere alcuni ricordi tristi del passato".Il titolare del Viminale ribatte: "Ci fannoi francesi.dal governo francese non ne, in quanto a ...