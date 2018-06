Salvini | ' L' Aquarius andrà in Spagna | non è che possano decidere dove finisce la

Maltempo - Aquarius cambia rotta. Salvini : «Sono attrezzati» : Finiti nel fondo del Mediterraneo, come altri 800 dall'inizio dell'anno e altre migliaia negli ultimi anni. Mentre l' Aquarius cambia rotta per evitare il Maltempo e il suo viaggio verso...

Maltempo - Aquarius cambia rotta. Salvini : 'Sono attrezzati' : Finiti nel fondo del Mediterraneo, come altri 800 dall'inizio dell'anno e altre migliaia negli ultimi anni. Mentre l' Aquarius cambia rotta per evitare il Maltempo e il suo viaggio verso Valencia ...

Aquarius ferma davanti a Sardegna per il maltempo. Salvini : 'Problemi loro' : Finiti nel fondo del Mediterraneo, come altri 800 dall'inizio dell'anno e altre migliaia negli ultimi anni. Mentre l' Aquarius cambia rotta per evitare il maltempo e il suo viaggio verso Valencia ...

Aquarius ferma davanti a Sardegna per il maltempo. Salvini : «Problemi loro» : Finiti nel fondo del Mediterraneo, come altri 800 dall'inizio dell'anno e altre migliaia negli ultimi anni. Mentre l' Aquarius cambia rotta per evitare il maltempo e il suo viaggio verso Valencia...

Aquarius ferma davanti a Sardegna per il maltempo. Salvini : 'Problemi loro' : Finiti nel fondo del Mediterraneo, come altri 800 dall'inizio dell'anno e altre migliaia negli ultimi anni. Mentre l' Aquarius cambia rotta per evitare il maltempo e il suo viaggio verso Valencia ...

Salvini definisce l'Aquarius una 'crociera' e riaccende le polemiche sull'accoglienza : 'Il tutto, prosegue Fornaro, mentre sotto gli occhi del mondo intero il calvario della nave Aquarius e dei migranti salvati continua. Una vera e propria odissea per chi si trova in mare da giorni. Il ...

Salvini definisce l'Aquarius una "crociera" e riaccende le polemiche sull'accoglienza : Mentre Italia e Francia provano ad alleggerire i toni dei giorni passati, con il premier Conte che decide di volare a Parigi per incontrare il presidente Macron, Matteo Salvini riaccende le polemiche sulla nave Acquarius definendola "una crociera". Il ministro dell'Interno ha prima confermato ai cronisti che la situazione è sotto controllo: "È tutto tranquillo non c'è problema alcuno" con ...

Di Maio : Salvini ha dichiarato ‘crociera’ odissea Aquarius - vergogna : Di Maio: se qualcuno ha ancora dubbi su sua disumanità legga dichiarazioni Roma – Di seguito le parole del deputato PD, Marco Di Maio. “Se qualcuno avesse ancora qualche dubbio sulla disumanità di Salvini, si vada a leggere le sue ultime dichiarazioni in cui definisce “crociera” la vera e propria odissea dei migranti dell’Aquarius. Una sola parola: vergogna”. L'articolo Di Maio: Salvini ha dichiarato ...

Aquarius - Conte-Macron 'Caso chiuso'. La nave in difficoltà per il maltempo. Salvini 'Non possono decidere dove finire la crociera' : ROMA - Parigi e Roma provano a voltare pagina, dopo lo scontro sulla nave Aquarius . Una telefonata pone fine alle ostilità diplomatiche mentre in Italia Salvini continua a scatenare polemiche ...

Salvini : Aquarius non decide crociera : 17.25 "E' tutto sotto controllo. Non c'è alcun problema" con la nave Aquarius, diretta in Spagna con centinaia di migranti. Così il ministro dell'Interno Salvini, lasciando la Camera dopo la riunione del gruppo della Lega. "Andrà in Spagna, certo. Non possono decidere dove cominciare e dove finire la crociera. Mi sembra che l'arrivo sia previsto sabato senza intoppi", aggiunge Salvini.

Salvini : Aquarius in Spagna - non decidono dove va crociera : Roma, 14 giu. , askanews, - La Aquarius andrà in Spagna? "Certo, non è che possano anche decidere dove far cominciare e far finire la crociera". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell'Interno, ...

Quello che Salvini non ha detto sull’Aquarius : Su una cosa Matteo Salvini ha ragione: purtroppo l’aver fatto la voce grossa lo scorso 9 giugno, bloccando lo sbarco in Italia della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo, ha svegliato la dormiente Bruxelles. Ma non c’è da andarne fieri. Il prezzo pagato è essersela presa con una categoria fragile e debole: uomini, donne e bambini in mezzo al mare. E questo è un dato di fatto. Che l’episodio abbia una valenza meramente politica lo dicono ...

AQUARIUS - TELEFONATA CONTE-MACRON : “COLLOQUIO CORDIALE”/ Video - Di Maio con Salvini : “linea dura” : AQUARIUS, Salvini: "Macron, ti do 9 mila migranti". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore: Presidente francese chiama il premier Conte(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 09:30:00 GMT)

Aquarius - chiamiamo le cose con il loro nome : governo Salvini - destra : Evito di scrivere qualcosa di eccessivamente argomentato sulla questione Aquarius o su Emmanuel Macron, hanno scritto tutto e tutti in questi gironi. Ovviamente a esclusivo beneficio della strategia comunicativa di Matteo Salvini, che continua a salire come uno scalatore l’arrampicata dei sondaggi. Non che la cosa non sia grave da meritare fiumi di parole, la situazione è talmente drammatica che viene da piangere. Soprattutto se si pensa alla ...