Salvini è arrivato al San Martino

Governo - Conte arrivato al Quirinale per l’incarico. Di Maio : ?«Sui ministri decide il Colle». Salvini : «No a veti» : Il candidato premier di Movimento Cinque Stelle e Lega al Colle per l'incontro con il presidente Mattarella. Nel corso della mattinata Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno confermato il suo nome nonostante le polemiche sul curriculum del professore di diritto privato. Di Maio :?«Inizia la Terza Repubblica, Conte sarà premier politico». Lega:?«Pronti a partire». Post di Di Battista contro il Colle diventa un caso ...

Governo - Di Maio arrivato al Colle. Poi toccherà a Salvini . Resta nodo premier : " Stiamo seguendo da vicino l'evolversi della situazione politica in Italia . E siamo in modalità di attesa e quando avremo un annunciò faremo un commento", così il portavoce della Commissione Ue, ...

Governo - Salvini : “Di Maio si crede al centro dell’universo - il sole. E’ arrivato secondo - non può dettar legge” : Il leader della Lega Matteo Salvini incontra i giornalisti a Catania, nel giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato alla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati il mandato esplorativo sui partiti per la formazione di un Governo. “Di Maio è arrivato secondo, non può dettar legge. Dica agli italiani se è disposto a fare come ho fatto io: un passo di lato per agevolare la formazione di un Governo. ...