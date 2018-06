Salvini | da vertice Parigi aspetto aiuti

Aquarius - vertice Conte-Macron a Parigi/ Disgelo Italia-Francia? Salvini : nave migranti in Spagna - no crociera : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è Disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Aquarius - Salvini : ‘Vertice Macron-Conte da annullare? Francia chieda scusa’. E su Tlc al M5s : ‘Berlusconi deluso? Tutto ok’ : “Vertice Macron-Conte da annullare? Se i francesi avranno l’umiltà di chiedere scusa, amici come prima. Però gli insulti da parte di chi respinge e chiude i porti non li accettiamo”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a margine dell’assemblea di Confesercenti, sullo scontro diplomatico e politico tra Italia e Francia. “M5s commissariato con il Cipe a Giorgetti? Ma no, loro vogliono vederci chiaro su ...

Governo - vertice Conte-Di Maio-Salvini sulle nomine. Nel pomeriggio Consiglio dei ministri : Ancora in bilico le caselle che riguardano i ministeri dell'Economia e degli Esteri, in particolare a causa di alcune riserve da parte dei ministri Tria e Moavero Milanesi su alcuni nomi proposti dai ...

Migranti - Salvini a Chigi per vertice : entro fine mese in Libia : Roma, 11 giu. , askanews, 'entro la fine del mese conto di andare in Libia per una missione risolutiva'. Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, arrivando a Palazzo Chigi ...

Salvini in Europa a mani vuote : nessuna proposta italiana per riformare Dublino al vertice Ue di fine giugno : Un gran parlare sull'immigrazione, ma al Consiglio europeo di fine giugno l'Italia si presenterà a mani vuote. Il nuovo ministro degli Interni Matteo Salvini non pianifica di presentare un'altra proposta di riforma del regolamento di Dublino, dopo la bocciatura di quella approdata ieri al vertice europeo di Lussemburgo. Dopo aver invocato, da tempo, la revisione di un regolamento ritenuto penalizzante per l'Italia da tutte le forze ...

