Salvini | capisco mamma giovane ucciso | ma sto con divisa

Perché Di Maio e Salvini si sono piaciuti e si capiscono : Uno è di Avellino come De Mita, l’altro milanese come Craxi. Uno è figlio di un militante missino e ha fatto il pieno di voti al Sud e a sinistra, l’altro fu comunista padano ed è il capo della nuova destra nazionalista

Salvini : "Berlusconi sbaglia a dire che gli italiani non capiscono niente - la mia pazienza è finita" : "Stamattina leggo con dispiacere il riprendere, di reciproci insulti e veti tra opposte fazioni che non porta da nessuna parte". Così Matteo Salvini durante il Salone del Mobile a Milano. " sbaglia ...

Governo - muro contro muro Lega-M5s. Di Maio : "Non capisco Salvini . Berlusconi faccia passo di lato" : Salvini: centrodetra unito e pronto a un Governo di lunga durata guidato dalla Lega. E Berlusconi chiosa rivolto ai giornalisti: "Fate i bravi, sappiate distinguere chi è veramente democratico da chi non conosce l'abc della democrazia". Di Maio replica: battutaccia, si faccia da parte. Martina, Pd: basta con balletti e polemiche, italiani vogliono chiarezza. Chi ha vinto ha il dovere di dire cosa vuole fare

Consultazioni bis - Di Maio : “Salvini? Non lo capisco. Dica che vuole governissimo o voto - di cui non abbiamo paura” : “E’ chiaro che la coalizione di centrodestra è tuttora divisa, perché mentre il leader della Lega apriva al M5S, con una battutaccia nei nostri confronti Berlusconi ha dimostrato che il centrodestra stesse sperando in questo momento nel Pd“. Lo afferma il capo politico del M5S Luigi Di Maio al termine delle Consultazioni. “Con la Lega è inutile dire che c’è una sinergia istituzionale che ha permesso di rendere ...