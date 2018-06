Salvini | Alla partita con Parnasi | non è reato

Torino - "Bistecca day" nel cuore della città : anche Salvini Alla kermesse dell'orgoglio carnivoro : Tre ministri alla maxigrigliata che inaugura il "Villaggio dei contadini" in piazza Castello e ai giardini Reali. Coldiretti: "In Italia un milione di vegani si è pentito"

Asse Lega-Psd'Az : espulso Carta - Lavra plaude alla linea Solinas-Salvini : Il nuovo e giovanissimo segretario Cristian Solinas si è dimostrato un uomo politico coraggioso e di grande capacità intuitiva politica, infatti l'alleanza politica con la nuova Lega di Salvini ha ...

Milano - provocazione d'artista davanti alla prefettura : espone quadro con Salvini-Robocop bloccata dalla Digos : espone davanti alla prefettura di Milano, in corso Monforte 31, un dipinto che raffigura il ministro dell'Interno Matteo Salvini in versione Robocop. Ma la provocazione dell'artista Cristina Donati Meyer non è stata presa bene dai poliziotti e dagli agenti della Digos che sono...

Salvini va dall'agente indagato "Lo Stato è dalla parte delle divise" : Domani Matteo Salvini andrà a Genova a incontrare i due agenti che nei giorni scorsi si sono trovati di fronte a Jesus Tomalà Jefferson, 20enne di origini ecuadoriane. L'uomo aveva appena finito di colpire con tre coltellate uno degli agenti quando l'altro poliziotto ha estratto la pistola dalla fondina e ha premuto il grilletto. Uccidendolo.Ora, come noto, la procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di eccesso ...

Salvini - il suo ex insegnante : “Quando parlava di meridionali aveva la bava alla bocca. Per lui dovevamo andare tutti via” : “Salvini? Quando parlava di meridionali, aveva la bava alla bocca. Io sono meridionale e per lui dovevamo andare via”. Così l’ex professore di educazione fisica del ministro dell’Interno Matteo Salvini parla del leghista, ai tempi in cui era studente del liceo classico Manzoni di Milano. Intervistato da Elena Iannone per Tagadà (La7), il docente aggiunge: “I suoi distintivi erano la violenza verbale e l’arroganza. A 14 anni era esattamente come ...

[L'analisi] A Salvini si perdona tutto - anche di difendere un imprenditore arrestato dalla poltrona del Viminale : ... il leghista Matteo Salvini che ministro dal primo giugno giorno dopo giorno è riuscito persino a provocare uno strappo nella nostra politica estera. Dice il presidente francese Macron: «Non chiedo ...

Varoufakis : la Bce 'compri' parte del debito di Italia e Grecia. Salvini e la Lega? Servono solo alla Merkel : Nell’immaginario collettivo, Yanis Varoufakis resta l’uomo «del referendum in Grecia»: il ministro delle Finanze ellenico che ha portato Atene sull’orlo della rottura con i creditori internazionali, nel luglio 2015, prima di dimettersi in polemica con il testacoda di Alexis Tsipras in favore delle condizioni imposte dalla Troika. Da allora l’economista, 57 anni e una carriera accademica dall’Australia agli States, ha lavorato a un progetto che ...

Salvini chiede scuse ufficiali alla Francia. Ma Macron rilancia : "Chi caccia le navi provoca" : Sulla solidarietà e sull'umanità l'Italia non accetta lezioni da nessuno. La Francia si scusi ufficialmente per le frasi offensive pronunciate ieri o il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, farà bene ad annullare l'incontro con il presidente Macron, che sul tema dell'immigrazione deve finalmente "passare dalle parole ai fatti e accogliere i 9 mila immigrati che si era impegnato ad ...

Migranti - Consiglio forense risponde a Salvini : “Banalizza e volgarizza la difesa d’ufficio. È prevista dalla Costituzione” : Non “banalizzare” né “volgarizzare” la difesa d’ufficio, men che meno quella dei Migranti perché “prevista dalla Costituzione” per “scongiurare l’applicazione del ‘diritto di diseguaglianza’ fissato dal regime fascista attraverso le leggi razziali e i tribunali speciali”. Il Consiglio nazionale forense, con una lettera aperta al Corriere della Sera, risponde alle critiche ...

Migranti. Salvini : spero arrivino scuse dalla Francia. Aquarius in navigazione verso Valencia : ... a nome del popolo italiano, chiederà spiegazioni degli insulti non solo al Governo ma a un popolo che è tra i primi al mondo per generosità, accoglienza, volontariato: se i francesi avranno l'umiltà ...

Varoufakis insulta Salvini : "Fascista che fa guerra alla civiltà" : Yanis Varoufakis inizia la campagna elettorale in vista delle elezioni europee del 2019, quando si vocifera che si candiderà in Germania con la sua lista 'Diem 25'. E apre le danze attaccando il nuovo ...