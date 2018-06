Salute | gli adolescenti che dormono male rischiano pressione e colesterolo alti

Salute - ISS : Italia maglia nera sull’antibiotico-resistenza : Sull’antibiotico-resistenza “abbiamo avuto una visita a Roma dello European Centre for Disease Prevention and Control di Stoccolma e ci ha fatti neri, a tutti i livelli, dal piu’ alto fino all’intermedio e al piu’ basso. Hanno detto ‘non funziona nulla’. E devo dire che ci siamo anche un po’ meravigliati per questo atteggiamento da parte di una organizzazione internazionale“. L’Italia è ...

Salute - ansia da Brexit : gli psicologi offrono sedute gratis : I britannici che hanno votato per restare in Europa ora vivono con forte apprensione il “distacco“: una nuova sindrome sembra farsi strada, è l’ansia da Brexit. Secondo un sondaggio la situazione starebbe pesando molto ai sostenitori del “remain”, tanto che un gruppo di psicoterapeuti si è offerto volontario per fornire fino a 10 sedute gratuite a chi sta vivendo il trauma dopo la vittoria al referendum dei ...

Ecco come il mango può migliorare la Salute delle donne in post-menopausa : Un nuovo studio, condotto dall’Università della California, ha svelato gli effetti positivi del mango sulla salute delle donne in post-menopausa. Lo studio, che si basa su precedenti studi animali e cellulari, è il primo a dimostrare tali effetti sugli umani. I ricercatori sono arrivati alla conclusione che il mango può essere un frutto amico del cuore, in grado di svolgere un ruolo nella riduzione del rischio di malattie cardiovascolari. Il ...

Questi Ghiaccioli Fatti Con Acqua Inquinata Vi Faranno Aprire Gli Occhi Sullo Stato Di Salute Degli Oceani : Tappi, sacchetti di plastica, cotton fioc; questo tipo di sporcizia è la stessa che si trova in tutti i mari inquinati del mondo. Ma perché proprio i Ghiaccioli? Semplice, perché questa dolcezza è ...

Un test mondiale per misurare la Salute degli oceani : Come stanno i nostri oceani? Lo sapremo il prossimo 21 giugno, quando si svolgerà l’esperimento mondiale Ocean Sampling Day (Osd), durante il quale in quasi 200 siti verranno raccolti campioni dalle coste degli Stati Uniti all’Australia. Nell’esperimento sarà compresa anche l’Italia, che partecipa al test con la Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli e l’Università politecnica delle Marche. A dare ...

Voglie in gravidanza : i rischi per la Salute di mamma e bebè : Cioccolato, hamburger, dolci, caramelle…sono solo alcune delle ‘Voglie‘ di cui è ‘vittima’ un terzo delle donne in gravidanza. Un problema sottostimato e poco studiato che mette a rischio la salute di mamma e bebè. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition, condotto dai ricercatori dell’University College di Londra (UCL), di Ginevra, in Svizzera, della ...

Salute - gli urologi : ecco la prima causa dell’impotenza : Obesità o sovrappeso, ipertensione, diabete di tipo 2, colesterolo alto. Sono questi cinque problemi che, insieme, vengono definiti sindrome metabolica. Le cui conseguenze sono sempre gravi, e molte riguardano l’apparato urogenitale. Dunque, disfunzione erettile e ipertrofia prostatica benigna, ma anche tumore della prostata, del rene e della vescica, aumentano con l’aumentare della presenza della sindrome metabolica. Il tema è ...

SIMG : “Auguriamo al Ministro della Salute di esaltare e migliorare i valori e le eccellenze del nostro sistema” : “Salutiamo con sinceri sentimenti di rispetto e desiderio di collaborazione il Ministro della Salute, on. Giulia Grillo. Le auguriamo sopra ogni cosa di esaltare e migliorare i valori e le eccellenze del nostro sistema di Salute”. Il dott. Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG), augura buon lavoro al Ministro della Salute Giulia Grillo e sottolinea il ruolo centrale della Medicina ...

Salute - tumore al seno : il vademecum degli oncologi per prendere il sole : L’estate è ormai prossima ed è tanta la voglia di prendere il sole: il desiderio è lo stesso anche le tante donne operate di tumore al seno. E’ possibile dunque godersi i raggi solari e fare un bel bagno in tutta sicurezza? La risposta è sì, come spiegano il professor Giuseppe Petrella, oncologo e docente ordinario di Chirurgia generale presso l’Università Tor Vergata di Roma, e il provider ECM 2506 Sanità in-Formazione, in ...

Vaccini - Bonaccini : “Togliere l’obbligo? Pronti a confrontarci con il ministro della Salute” : “La ministra alla Salute Giulia Grillo dice che è a favore dei Vaccini ma contro l’obbligo. Se sei d’accordo che le vaccinazioni siano importanti, cioè che rispondono a un bisogno e contemporaneamente dici che sei contro l’obbligo, non rispondi sul perché, negli ultimi 10 anni, le vaccinazioni erano in costante calo e sono aumentate malattie scomparse dall’agenda, è evidente che racconti solo una parte del ...

Lecce - Giornata mondiale degli Oceani : Salute del mare e dell’uomo : Lecce celebra la Giornata mondiale degli Oceanicon un evento che avrà tanti protagonisti: PULIZIA DEL PARCO: giovani studenti che si mobiliteranno per pulire da rifiuti di plastica un’area di grande bellezza e di grande rilievo ambientale come il Parco dell’Acquatina; BRINDISI CORFÙ: protagonisti della regata Brindisi Corfù racconteranno il valore aggiunto degli sport velici per il turismo costiero; SPORT SOSTENIBILE: associazioni ...

Puglia - migliorare la Salute attraverso lo stile di vita local : 8-9 giugno a Taranto la 2 giorni di Apulian Lifestyle – programma : L’obiettivo che si pone il governatore Michele Emiliano è ambizioso: migliorare la salute della popolazione non aumentando la spesa pubblica da destinare alla sanità, ma lavorando a un processo culturale che metta le persone nella condizione di vivere meglio, diminuendo di fatto il ricorso alle cure mediche. Come? attraverso uno stile di vita adeguato e contestualizzato, con un impatto estremamente positivo sullo sviluppo sociale ed ...

Salute - infarto e ictus : avere più di 2 figli mette a rischio il cuore delle donne : Uno studio condotto dall’Università di Cambridge e del Nord Carolina ha coinvolto oltre 8000 donne, ed è stato presentato alla conferenza della British Cardiovascular Society a Manchester: in base ai risultati, avere più di 2 figli avrebbe un impatto negativo sulla Salute della donna, in quanto gravidanza e parto determinano conseguenze significative sul sistema cardiovascolare, tanto che, si è osservato, le mamme di 5-6 figli incorrono in ...

