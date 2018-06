Sabato e domenica nel Foglio Che cosa c' è nell' inserto culturale del fine settimana

Mi Ritorna in Mente - Sabato 23 e domenica 24 a Santo Stefano del Sole. : 'Un suggestivo viaggio a bordo dell'immaginaria ' DeLorean ' tra suoni, danze, mostre, oggettistica, abiti d'epoca, spettacoli ed enogastronomia: è quanto assicurano gli organizzatori della III edizione di ' Mi Ritorna in Mente ', che si svolgerà nell'antico borgo di Santo Stefano del Sole , AV, il 23 e 24 giugno ...

Sabato - domenica e lunedì/ Su Rete 4 il film con Sophia Loren (oggi - 15 giugno 2018) : Sabato, domenica e lunedì, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 15 giugno 2018. Nel cast: Sophia Loren e Luca De Filippo, alla regia Lina Wertmuller. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 04:33:00 GMT)

Troina Sabato 16 E DOMENICA 17 GIUGNO LA XXIIª EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA "VASTEDDA CU SAMMUCU" : E ancora spettacoli itineranti, mostre ed esposizioni, visite guidate nel centro storico ed escursioni naturalistiche al Lago Sartori. Start SABATO 16 GIUGNO alle ore 18.00, con l'apertura degli ...

Tempesta d’amore anticipazioni - puntate settimana da domenica 10 a Sabato 16 giugno 2018 : Una nuova settimana sta per iniziare e le anticipazioni sulle puntate della soap Tempesta d’amore mostrano che Romy chiederà a Christoph di avere un’altra possibilità nel lavoro. Jessica dovrà sottoporsi ad un intervento anche se il tumore che le è stato diagnosticato è benigno. Werner dubiterà di Christoph per quanto riguarda la morte di Beatrice e Susan troverà una banconota da 500 euro, di che si tratterà? Vediamo nel ...

L'estate accanto a casa Sabato e domenica : Dalle 17 alle 24, piazza San Donato, situata all'interno della struttura commerciale tra via di Novoli e via Forlanini , sarà invasa dai balli tradizionali, dagli spettacoli e anche dai sapori tipici ...

Sabato e domenica chiusure sull'A4 per i lavori della Terza corsia : Sarà bloccata anche la rampa di uscita dello svincolo di Duino in direzione Trieste per una manifestazione sportiva

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Nostalgia tiranna - Ci manca tutto, anche l’aria, ma l’arte di rifugiarsi in un passato dorato è diventata un’arma maneggiata dai politici p

Sciopero treni oggi Sabato 26 e domenica 27 maggio/ Ultime notizie : reazioni social - tra rabbia e ironia : Sciopero treni oggi e domani, 26-27 maggio 2018: caos trenitalia, Trenord e Italo, info e orari. Le Ultime notizie, le corse cancellate e i comunicati ufficiali(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 16:23:00 GMT)

Sciopero dei treni di Sabato 26 e domenica 27 maggio : gli orari e le cose da sapere : Sono in programma due scioperi: uno di quattro ore nella giornata di sabato e uno di otto nella notte tra sabato e domenica The post Sciopero dei treni di sabato 26 e domenica 27 maggio: gli orari e le cose da sapere appeared first on Il Post.

Gli scioperi di Trenitalia - Trenord e Italo di Sabato 26 e domenica 27 maggio : Fine settimana di scioperi nel settore dei treni e di tutte le attività del comparto ferroviario tra sabato 26 e domenica 27 maggio. Uno sciopero è stato voluto dal sindacato di categoria Or.S.A. ed è previsto per quattro ore, dalle 10 alle 14 di sabato: riguarda Trenitalia, Trenord e Italo. Il secondo sciopero è stato indetto dalla sigla CAT, dura dalle 22 di sabato sera alle 6 di domenica mattina e riguarda solo Trenitalia e Trenord. Lo ...