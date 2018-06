Russiagate | giudice Usa | “Paul Manafort deve andare in carcere” Revocati gli arresti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 giugno 2018) Paul, l’ex manager a capo della campagna elettorale di Donald Trump, andrà in carcere. A stabilirlo è ilfederale di Washington Amy Berman Jackson, revocando glidomiciliari disposti nell’ottobre scorso nell’ambito dell’inchiesta sul. Il provvedimento si è reso necessario perché, secondo ilha tentato di influenzare due potenziali testimoni di uno dei due processi in cui è coinvolto. L’ex braccio destro del tycoon (cui siparte della vittoria di Trump alle presidenziali), infatti, è accusato insieme al suo socio in affari di allora Rick Gates di dodici reati, fra cui quello di “cospirazione” contro gli Stati Uniti d’America. In particolareè finito nel mirino del procuratore speciale delRobert Mueller per i suoi sospetti contratti di consulenza con l’ex ...