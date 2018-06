Russia 2018 | Costa Rica perde difensore Matarrita per infortunio

Russia 2018 : ‘fan zone’ di Mosca esplode in festa dopo vittoria squadra di casa : Migliaia di tifosi di calcio senza biglietto per la partita di apertura della Coppa del Mondo in Russia si sono riuniti ieri nella “fan zone” di Mosca, che è esplosa nelle celebrazioni dopo la vittoria dei padroni di casa per 5-0 sull’Arabia Saudita. Tutti gli occhi erano concentrati sui giganteschi schermi televisivi installati in un parco vicino all’Università Statale di Mosca. Una donna con i colori della bandiera ...

Russia 2018 : Hierro “ct per caso” - per bookie può trionfare : Qualcuno lo ha chiamato ‘ct per caso’, ma lui in conferenza stampa ha dimostrato di avere un gran carattere, lo stesso che metteva in campo da difensore ferreo come il suo nome. Fernando Hierro si è ritrovato allenatore della Spagna all’improvviso, dopo l’esonero di Julen Lopetegui. “L’obiettivo non cambia, siamo qui per fare un grande Mondiale” ha precisato. Parole decise, così come il giudizio dei ...

Mondiali 2018 Russia - senza l'Italia per chi possiamo tifare? Ecco le 10 alternative : VOTA : Il Mondiale di calcio è iniziato, ma senza l'Italia. Nessuno choc vero e proprio: eravamo pronti, ma vedere il primo calcio d'inizio e sapere che al festival più bello del mondo del pallone noi non ci ...

Mondiali 2018 Russia - le 10 curiosità che - forse - non conoscevate : I più alti e i più bassi, quelli che pesano di più e quelli che pesano di meno, ma anche il più vecchio e il più giovane, con ben 26 anni di differenza che potrebbero tranquillamente farne un padre e ...

Russia 2018 : Marocco-Iran - la partita di fine Ramadan : Nessuna festa di fine Ramadan, come accade nel resto del mondo arabo, ma una serie di partite a segnare la conclusione del mese in cui i musulmani non mangiano dall’alba al tramonto in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. Il motivo è presto spiegato. I calciatori non possono festeggiare, devono giocare e probabilmente non nelle migliori condizioni possibili. In quest’anno di mondiale il Ramadan è coinciso con il mese ...

Fifa 18 World Cup Russia 2018 : Golovin è il primo MOTM – Uomo Partita! : Fifa 19 - Champions Edition - Xbox One Grazie al motore FrostbiteTM, EA SPORTSTM Fifa 19 offre un'esperienza da campioni, dentro e fuori dal campo. Nuovi campioni crescono in Fifa 19.Fifa 19 offre funzionalità di gioco migliorate che ti permettono di controllare tutto ciò che avviene in campo in qualsiasi momento, garantendoti una libertà di […] L'articolo Fifa 18 World Cup Russia 2018: Golovin è il primo MOTM – Uomo Partita! ...

Mondiali Russia 2018 le partite di oggi 15 Giugno 2018 : spicca il big match Potogallo-Spagna - Ultime Notizie Flash : Mondiali di Russia 2018, oggi 15 Giugno scendono in campo Gruppo A e B. Tra le partite spicca il Big match Portogallo Spagna, ecco dove seguire tutte le partite e le probabili formazioni.

Video/ Russia Arabia Saudita (5-0) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - gruppo A) : Video Russia Arabia Saudita (risultato finale 5-0): gli highlights e i gol della partita inaugurale ai Mondiali 2018. Vittoria schiacciante della nazionale di casa allo stadio Luzhniky(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 03:02:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - una birra per ogni nazionale : la curiosa collezione di Gus : "I miei amici e la mia famiglia pensano che sia pazzo - ha detto al Mirror - pensano che sia uno spreco di soldi, ma questa è la Coppa del Mondo, e si sta parlando di birra: non puoi non esaltarti!" ,...

Pagelle / Russia Arabia Saudita (5-0) : Golovin - prestazione da Juve (Mondiali 2018 gruppo A) : Le Pagelle di Russia Arabia Saudita 5-0: i voti a tutti i protagonisti della partita inaugurale dei Mondiali 2018. Netta vittoria dei padroni di casa, che cambiano passo nel secondo tempo(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 23:11:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - da Maradona a Ronaldo : quante star al Luzhniki : Da Carlo Ancelotti a Mourinho, dal Pibe de Oro, al dito medio in diretta tv della popstar Robbie Williams: all'inaugurazione del Mondiale una vera e propria parata di stelle Russia-ARABIA È FINITA ...

Russia 2018 : il presidente della Federcalcio della Francia conferma Deschamps : Didier Deschamps continuerà ad essere l’allenatore della Francia indipendentemente dai risultati della Coppa del Mondo che inizia oggi. Lo ha dichiarato Noël Le Graët, presidente della Federcalcio francese. “Un allenatore deve essere supportato”, ha detto Le Graët. “Didier merita il più profondo rispetto, non c’è nessuna linea negativa nel suo contratto, ha un contratto fino al 2020, intendo che deve essere ...

Mondiali Russia 2018 - dito medio di Robbie Williams durante la cerimonia d’apertura : ecco i motivi del gesto : Secondo le voci che circolano, Robbie Williams avrebbe mostrato il dito ai medio per rispondere ai critici che lo accusando di aver incassato denaro per esibirsi nella cerimonia d’apertura dei Mondiali Il cantante inglese Robbie Williams ha mostrato oggi il dito medio ad una delle telecamere che lo seguivano mentre cantava durante la cerimonia di apertura della Coppa del Mondo in Russia, presumibilmente in risposta alle critiche che aveva ...

Russia 2018 : fermato a Mosca noto attivista gay britannico : La polizia russa ha fermato il noto attivista gay britannico Peter Tatchell per aver inscenato una protesta a Mosca nel giorno dell’inaugurazione dei mondiali di calcio. Tatchell, che ha 66 anni e ieri in un articolo sul Guardian aveva anticipato il suo sesto viaggio a Mosca per protestare contro il trattamento riservato ai gay in Russia e soprattutto in Cecenia, dovrà comparire in tribunale il 26 giugno per rispondere all’accusa di ...