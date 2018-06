Rugby | Test Match Giappone-Italia | orario d’inizio e come vederlo in tv Il programma

Rugby - Test Match Giugno 2018 : il XV dell’Italia per la sfida al Giappone. Tocca a Hayward e Polledri : Il ct della nazionale italiana di Rugby Conor O’Shea ha annunciato la formazione degli azzurri in vista della seconda sfida al Giappone: sabato 16 Giugno a Kobe il XV tricolore sfiderà i padroni di casa nipponici nell’ultimo dei Test Match di Giugno, l’obiettivo è ovviamente quello di riscattare la brutta sconfitta arrivata settimana scorsa. Due i cambi per l’allenatore irlandese: entrano da titolari Jayden Hayward e Jake ...

Rugby – Giappone vs Italia : due cambi per la Nazionale azzurra nel secondo test di Kobe : Nazionale: due cambi nell’ItalRugby per il secondo test di Kobe. Sabato alle 7 in diretta su Dmax, Canale 52, la sfida tra Italia e Giappone Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato 16 giugno a Kobe affronterà il Giappone nel secondo e ultimo test-match del tour estivo, appuntamento conclusivo della stagione interNazionale 2017/18 degli Azzurri. Il calcio d’inizio ...

Rugby – Giappone-Italia : la formazione di Jamie Joseph per il test match di Kobe : Rugby: la formazione del Giappone per il secondo test match contro gli azzurri a Kobe Jamie Joseph, CT del Giappone, ha annunciato la formazione per il test-match contro l’Italia di sabato 16 giugno (ore 14 locali, 7 in Italia, diretta DMAX canale 52) a Kobe, ultima tappa del tour estivo azzurro nel Sol Levante.Un solo cambio tra i Brave Blossoms rispetto alla prima gara vinta ad Oita con gli Azzurri, con Mafi in panchina e Tokunaga dal primo ...

Rugby – Academy di Verona - le parole di Ansell in vista dei prossimi test di ammissione : Le parole di Zane Ansell in vista dei prossimi test d’ammissione del Verona Rugby “Questo progetto mi ha affascinato fin da subito“. A parlare è il Direttore della Verona Rugby Academy, Zane Ansell, che, a partire dal prossimo settembre, assieme a Grant Doorey (Director of Rugby) e Greg Sinclair (Vice Direttore Academy e Responsabile Skills Coaches), sarà ai vertici della prima accademia indipendente su scala nazionale. ...

Rugby – Verso il secondo test match dell’Italia : le sensazioni di Canna : ItalRugby: Canna Verso il secondo test match degli azzurri: le sensazioni del mediano d’apertura italiano Dopo un lunedì dedicato alla palestra e al completamento del recupero dalla prima partita contro il Giappone gli Azzurri sono tornati questa mattina a lavorare sul campo in vista del test-match che sabato 16 (ore 14 locali, 7 in Italia, diretta DMAX canale 52) darà a Ghiraldini e compagni l’opportunità di far dimenticare la sconfitta di Oita ...

Rugby – L’Italia si trasferisce a Kobe per il secondo test match contro il Giappone : Sabato gli azzurri del Rugby ancora contro il Giappone: dopo la pesante sconfitta di Oita arriva il test match a Kobe Giornata di trasferimento per la Nazionale Italiana Rugby: oggi gli Azzurri, dopo la sconfitta di Oita contro il Giappone subita ieri, hanno raggiunto Kobe, sede del secondo e ultimo test match contro i Cherry Blossoms in programma sabato 16 giugno alle ore 14 locali (7 in Italia, diretta DMAX canale 52). In mattinata, prima di ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : USA e Scozia a valanga su Russia e Canada : Nella notte italiana si sono disputati in Nordamerica gli ultimi Test Match internazionali di Rugby del weekend: le due gare in questione sono state a senso unico, decise già nella prima frazione. Di certo non è mancato lo spettacolo, date le tante marcature: USA-Russia 62-13; Canada-Scozia 10-48. USA-Russia 62-13 Babaev marca per gli ospiti al 3′, Kushnarev trasforma: russi avanti 0-7 in avvio, poi è show a stelle e strisce. nella prima ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : non sbagliano Nuova Zelanda ed Australia : Due Test Match per questa tornata di incontri nella mattinata italiana di sabato 9 giugno. Impegnate le attesissime squadre dell’Emisfero Sud: l’Australia e la Nuova Zelanda. Entrambe le potenze oceaniche non hanno deluso le aspettative e si sono andate a prendere le due dure sfide che hanno affrontato. È toccato prima agli All Blacks: un po’ di paura nel primo tempo, ma poi vittoria nettissima per 52-11 sulla Francia. La Nuova ...

ItalRugby sconfitta 34-17 dal Giappone in test match : Roma, 9 giu. , askanews, Comincia male la trasferta nipponica della Nazionale italiana di rugby sconfitta 34-17 dal Giappone al Bank Dome di Oita nel primo dei due test-match del tour estivo. Per l'...

Rugby - Test Match Giugno 2018 : Giappone-Italia 34-17 - le pagelle degli azzurri. Si salvano in pochi : Un primo tempo giocato alla pari, dove si è vista una partita molto equilibrata con gli azzurri che potevano addirittura provare a fare la differenza. Nella ripresa non c’è stata storia: il Giappone si impone nel primo dei due Test Match di Giugno 2018 con l’Italia per 34-17 davanti al pubblico di casa. XV di Conor O’Shea calato come di consueto alla distanza: c’è un po’ di delusione per una performance ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : Giappone-Italia 34-17. Gli azzurri resistono un tempo - poi cedono alla velocità nipponica : Inizia con una sconfitta per l’Italia del Rugby la serie di due sfide contro il Giappone: ad Oita finisce 34-17. Dopo un primo tempo equilibrato, a metà ripresa gli azzurri finiscono la benzina ed i padroni di casa dilagano. Due le mete per gli italiani, quattro per i giapponesi. Nella prima frazione al 3′ il Giappone ruba una touche ma perde l’ovale e Minozzi allontana, poi Campagnaro, dopo una buona azione offensiva viene ...

DIRETTA / Italia Giappone (risultato finale 17-34) : crollo azzurro nel finale - Rugby Test match : DIRETTA Italia-Giappone info streaming video e tv, orario, risultato live. Il test match di rugby è in programma sabato 9 giugno alle ore 7.45 a Oita.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 09:42:00 GMT)

Rugby - Test Match giugno 2018 : Georgia corsara - Fiji col brivido : Si sono disputati nella notte italiana i primi due Test Match internazionali dei tanti che andranno in scena oggi: in Oceania due incontri tiratissimi si sono risolti di misura. In entrambi i casi i tentativi di rimonta sono rimasti incompleti di un soffio: Tonga-Georgia 15-16; Fiji-Samoa 24-22. Tonga-Georgia 15-16 Nella prima sfida il mattatore è stato il Georgiano Matiashvili: gli ospiti sono passati in vantaggio grazie alla sua meta, marcata ...