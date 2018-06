Rossi | La sinistra deve vietare l’urbanistica contrattata

Stadio Roma : Rossi - sinistra vieti l'urbanistica contrattata : Questa è la politica vera tradita troppe volte. Anche dal M5Stelle. Questa è la discussione seria da fare». Lo scrive su Facebook Enrico Rossi.

BRINDISI.Sono di sinistra e sostengo Riccardo Rossi. Allora? Sono stato tirato in ballo - inopinatamente - dal Sig. Cavalera - candidato di ... : E questa è storia e parte ancora cronaca. Per quanto mi riguarda l'ho raccontata in un libro scritto, nel 2009, assieme a Marcello Orlandini e che provvederò ad inviarne una copia al Sig. Cavalera ...

Prof. Nicola Rossi : “Flat tax? Avrebbe dovuto farla la sinistra” : Prof. Nicola Rossi: “Flat tax? Avrebbe dovuto farla la sinistra, ma arriva sempre tardi. Coperture? Certe riforme non possono essere fatte in fretta e furia, bisogna anche decidere di studiare. Tria diceva di investire in deficit? Quando ci si siede dietro la scrivania di Sella certe cose non si dicono più. Iva? Facendo scattare la clausola di salvaguardia ci si priva di un’importante fonte per finanziare la flat tax” Il Prof. Nicola Rossi (ex ...

Rossi : "La sinistra è finita nei titoli di coda : ora il nuovo partito del lavoro" : "La sinistra è finita nei titoli di coda. Subito il "partito del lavoro", oltre il Pd e oltre Leu. Intanto, si sappia, i lavoratori discutono della legge Fornero". Lo afferma il presidente della Regione...

Gay Pride a Trento - il governatore di centrosinistra Rossi nega il patrocinio : “Folklore”. Al suo posto lo fa Bolzano : Il presidente della Provincia Ugo Rossi l’ha definita “una parata folkloristica ed esibizionistica”, prendendosi pure gli applausi di Forza Nuova. Lui che guida il Trentino da leader del Partito autonomista con una coalizione di centrosinistra a guida Pd, con questa motivazione ha negato il patrocinio al Dolomiti Pride, la manifestazione per ribadire i valori di inclusione, autodeterminazione, uguaglianza e lotta ...