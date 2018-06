Rossi davanti a tutti nelle prime libere

MotoGP - Rossi e Dovizioso davanti a Montmeló. Poi Lorenzo e Marquez 3° : Ottimo inizio di Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Gli italiani di Yamaha e Ducati hanno dominato la prima sessione di prove libere del GP di Catalogna, precedendo l'altra Ducati di Jorge Lorenzo e ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Valentino Rossi davanti a tutti! Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono in scia : Il primo squillo del weekend del GP di Catalogna è di Valentino Rossi. Il Dottore ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 1 sul circuito del Montmeló, piazzando la zampata proprio nel finale, quando ha stampato un tempo di 1’39″465. Un bel modo per cominciare il fine settimana per Rossi: il pilota della Yamaha è reduce dal podio del Mugello che gli ha regalato la seconda posizione nel Mondiale, ma i problemi della sua M1 sono ...

MotoGP - Ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica. Trionfo di Jorge Lorenzo davanti a Dovizioso ed a Valentino Rossi. Caduta per Marc Marquez (16°) : Trionfo Ducati al GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Jorge Lorenzo ottiene il primo successo con la Rossa a precedere il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Una gara autoritaria del maiorchino che, dopo le tante polemiche di questi mesi, torna sul gradino più alto del podio, dando una risposta ai propri detrattori. Terza posizione per Valentino Rossi (Yamaha), che ha la meglio al termine di un duello molto intenso ...

MotoGp – Valentino - sei eterno! Rossi in pole position al Mugello : capolavoro davanti al pubblico italiano : Valentino Rossi da favola al Mugello: la pole position del Gp d’Italia è del Dottore Con Pirro nel cuore, i piloti della MotoGp sono tornati in pista oggi, al Mugello, per le qualifiche del Gp d’Italia. Una sfida appassionante, con un finale da favola con tempi impressionanti. Iannone, Rossi, Marquez, Lorenzo, Dovizioso: tutti i big hanno regalato un finale di Q2 da cardiopalma. davanti al pubblico italiano è Valentino Rossi il ...

MotoGp Italia - Libere 3 : Marquez è davanti - Rossi 3° : SCARPERIA - Nelle Libere 3 Marc Marquez è il più veloce su Honda, scalzando per 3 decimi il tempo messo a segno ieri da Iannone, 2°. Poi ecco Rossi, Lorenzo e Zarco; seguiti da Petrucci, Crutchlow, l'...

MotoGP - GP Italia 2018 : risultati e classifica combinata. Marc Marquez davanti a tutti - Valentino Rossi terzo - Dovizioso ultimo dei qualificati in Q2 : Marc Marquez si conferma il più veloce nel corso del turno delle prove libere 3, conquistando il miglior tempo della classifica combinata, in sella alla Honda. Andrea Iannone (Suzuki) è secondo mentre un brillante Valentino Rossi centra la terza piazza, grazie ad un ottimo time-attack quest’oggi. Andrea Dovizioso strappa l’ultimo crono utile per essere parte della Q2 mentre sorprende Franco Morbidelli in ottava piazza ed in grande ...

Su Le Mans per Marquez - lo spagnolo trionfa davanti a uno splendido Petrucci. Gran podio per Rossi : Marc Marquez trionfa al Gp di Francia: due italiani sul podio con lo spagnolo della Honda a Le Mans La MotoGp regala sempre emozioni uniche e speciali. E’ raro assistere ad una gara noiosa e senza colpi di scena. A Le Mans non sono mancate le sorprese e le delusioni: Andrea Iannone ha dovuto dire addio alla sua gara troppo presto, scivolando in curva al primo giro, così come anche Andrea Dovizioso, scivolato dopo uno strepitoso sorpasso ...

MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifica del warm-up. Marc Marquez domina davanti ad Andrea Dovizioso. Valentino Rossi è quinto : E’ sempre Marc Marquez a fare la voce grossa nel corso di questo weekend in Francia, quinto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo della Honda è stato, infatti, il più veloce del warm-up, ottenendo il tempo di 1’31″868, l’unico pilota ad infrangere la barriera dell’1’32”. Girando con una coppia di soft (anteriore)/hard (posteriore), il leader della classifica iridata ha saputo fare la differenza, ...

Moto GP Le Mans 2018 - pole di Zarco davanti a Marquez e Petrucci. Dovizioso 5° - Rossi solo 9° : Sarà il padrone di casa Johann Zarco a partire davanti a tutti gli altri nel Moto GP francese di Le Mans. Il pilota della Yamaha, alla quarta pole position in carriera, la seconda in questa stagione, ha preceduto di 108 millesimi il leader del mondiale Marc Marquez su Honda. Ottimo terzo posto e prima fila per Danilo Petrucci su Ducati Pramac a soli 196 millesimi dalla pole, in difficoltà Valentino Rossi che partirà dalla nona ...

