tuttosport

: PORTOGALLO - Ronaldo, lavoro per avere giornate così - napolimagazine : PORTOGALLO - Ronaldo, lavoro per avere giornate così - FerraraLiberato : Ronaldo:' Lavoro tanto per vivere giornate così!' - PerSempreNa : Ronaldo:' Lavoro tanto per vivere giornate così!' - -

(Di venerdì 15 giugno 2018) ANSA, - ROMA, 15 GIU - "Io da tanti anniper questo, per vivere, e ho molta fiducia in me stesso". Nel dopopartita di Portogallo-Spagna, Cristianospiega in questo modo la ...