Roma | uno studente viene bocciato e i genitori aggrediscono un giovane insegnante

Roma - professore pestato dal padre di uno studente bocciato : Roma, ennesimo atto di violenza commesso ai danni di un insegnante, che comunica ad un genitore la bocciatura del figlio a causa del cattivo rendimento scolastico.L"ultimo episodio in ordine cronologico è avvenuto ieri pomeriggio nell"Istituto Tecnico Industriale di via Teano (Roma), alla periferia della città, mentre si stavano svolgendo gli scrutini. Stando a quanto riferito da una coordinatrice dell"istituto, i genitori del ragazzo in ...

Roma - la smentita di Pallotta : “Alisson e Nainggolan via? Stavo solo scherzando - ma qualcuno non capisce” : Il presidente della Roma ha smentito categoricamente le parole pubblicate da Areanapoli.it, facendo marcia indietro sugli addii di Alisson e Nainggolan Non c’è niente di vero nelle dichiarazioni di James Pallotta riportate da Areanapoli.it, il presidente della Roma ha categoricamente smentito le frasi a lui attribuite su eventuali addii di Alisson e Nainggolan. Tramite il profilo ufficiale del club giallorosso, il patron americano ha messo ...

Roma - palazzo in fiamme in Centro : evacuato uno stabile. Paura anche nell'edificio accanto dove abita Fico : Incendio in un palazzo a Roma in via Tor di Nona. Uno stabile è stato evacuato in via precauzionale dai vigili del fuoco. Nello stabile contiguo a quello in cui è scoppiato l'incendio abita il ...

FIBA 3X3 Europe Cup – L’Italia femminile - campione del mondo - in raduno a Roma in vista delle qualificazioni : qualificazioni FIBA 3×3 Europe Cup. L’Italia femminile in raduno a Roma il 18 giugno La Nazionale 3×3 Open femminile, dopo aver vinto la FIBA World Cup, torna a radunarsi il prossimo 18 giugno per la partecipazione alle qualificazioni della FIBA 3×3 Europe Cup di Andorra del 24-25 giugno. Qui di seguito la convocazione. II Settore Squadre Nazionali 3×3, in occasione del raduno, che si svolgerà a Roma dal 18 al 20 ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - asse Roma-Torino : non solo Bruno Peres - tutti i calciatori che possono cambiare maglia : Calciomercato, asse Roma-Torino – Sono ore già caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo attivissima la Roma alla ricerca di calciatori da regalare al tecnico Di Francesco. Bene anche il Torino che ha chiuso per il ritorno di Bruno Peres ma sono anche altri i calciatori che potrebbero cambiare maglia. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb nel mirino dei granata è finito anche Stephan El Shaarawy, la trattativa non è ...

Il post della sindaca Raggi sullo stadio della Roma poche ore prima del blitz : #unostadiofattobene : Virginia Raggi alla vigilia dei nove arresti connessi alla realizzazione dello stadio di Tor di Valle aveva esaltato sui social il progetto: "Unico, innovativo, moderno e rispettoso dell'ambiente"

Bruno Fernandes alla Roma? / Calciomercato - l'agente : "È vero - piace ai giallorossi e nei prossimi giorni..." : Bruno Fernandes alla Roma? Calciomercato, l'agente del calciatore portoghese dello Sporting Lisbona sottolinea come l'interesse sia concreto e che nei prossimi giorni se ne parlerà.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:44:00 GMT)

Basket : 14 azzurri in raduno a Roma : ANSA, - Roma, 10 GIU - E' cominciato oggi a Roma il raduno della nazionale maschile di Basket, con 14 giocatori a disposizione del ct, Meo Sacchetti. Rispetto al raduno della seconda metà di maggio, ...

Milan - Gattuso : 'Romagnoli è uno dei centrali più forti al mondo' : Giovani, esperti e volenterosi: Gennaro Gattuso traccia l'identikit del giocatore che vuole nel suo Milan, in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della società. "Spesso in questo paese l'...

Roma - saluto fascista in aula. Preside : 'Inopportuno ma goliardia' - : L'episodio si è verificato in un liceo in zona Garbatella, durante la foto di classe. La dirigente scolastica, sul gesto: "Era stato fatto per puro intento giocoso". Ma gli altri studenti protestano: "...

Roma - parte un colpo di pistola : uomo muore in uno studio medico : Roma, parte un colpo di pistola: uomo muore in uno studio medico Roma, parte un colpo di pistola: uomo muore in uno studio medico Continua a leggere L'articolo Roma, parte un colpo di pistola: uomo muore in uno studio medico proviene da NewsGo.

Torino - accordo raggiunto con la Roma per Bruno Peres : prestito con obbligo di riscatto : Bruno Peres tornerà al Torino. I due club hanno raggiunto l'accordo sulla formula e l'importo del trasferimento. Il brasiliano farà ritorno ai granata in prestito per circa un milione di euro, con ...

Spara e uccide un uomo in uno studio medico a Roma - il vigilante arrestato : 'Non so come sia successo' : E' stato portato nel carcere di Regina Coeli Fabian Manzo, il vigilante che ieri in uno studio medico su via Palmiro Togliatti ha fatto partire accidentalmente un colpo dalla sua pistola, uccidendo un ...