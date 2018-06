Roma | professore aggredito dai genitori | la madre pubblica le foto su Facebook

Roma - un padre cerca di strozzare un professore per la bocciatura del figlio : Ennesimo caso di un docente aggredito. Fino a oggi, dall'inizio dell'anno, si contano 35 aggressioni avvenute nelle scuole italiane, 17 hanno per protagonisti i professori, come la storia che vi raccontiamo qui ed è accaduta ieri all'Itis Di Vittorio Lattanzio di via Teano a Roma, sulla Prenestina. Ieri pomeriggio, infatti, erano in corso gli scrutini aggiuntivi dell'Istituto tecnico industriale e i docenti hanno convocato i genitori di un ...

Roma - professore pestato dal padre di uno studente bocciato : Roma, ennesimo atto di violenza commesso ai danni di un insegnante, che comunica ad un genitore la bocciatura del figlio a causa del cattivo rendimento scolastico.L"ultimo episodio in ordine cronologico è avvenuto ieri pomeriggio nell"Istituto Tecnico Industriale di via Teano (Roma), alla periferia della città, mentre si stavano svolgendo gli scrutini. Stando a quanto riferito da una coordinatrice dell"istituto, i genitori del ragazzo in ...

"Suo figlio è bocciato" : il padre picchia e cerca di strozzare un giovane professore a Roma : E' successo in un istituto tecnico alla periferia di Roma. Il docente, 24 anni, ricoverato in ospedale con "segni di soffocamento". Un altro episodio a Treviso, la mamma di Padova che ha aggredito l'insegnante di inglese per un 4 farà ricorso contro la bocciatura. Dall'inizio...

Roma - concorso per professore associato : risarcita per ingiusta esclusione Video : Dopo quasi 30 anni di battaglie giudiziarie, la professoressa Maria Giuseppina Eboli è riuscita ad ottenere quello che le spetta. Lo ha reso noto il Codacons, che dal 1990 assiste e supporta la Eboli. Il Miur, dopo 28 anni, è stato obbligato a versare alla docente 260 mila euro. Maria Giuseppina Eboli era ricercatrice alla Sapienza di Roma ed aveva deciso di partecipare a un concorso [Video] da 35 posti per professore associato. Il nome della ...

Roma - concorso per professore associato : risarcita per ingiusta esclusione : Dopo quasi 30 anni di battaglie giudiziarie, la professoressa Maria Giuseppina Eboli è riuscita ad ottenere quello che le spetta. Lo ha reso noto il Codacons, che dal 1990 assiste e supporta la Eboli. Il Miur, dopo 28 anni, è stato obbligato a versare alla docente 260 mila euro. Maria Giuseppina Eboli era ricercatrice alla Sapienza di Roma ed aveva deciso di partecipare a un concorso da 35 posti per professore associato. Il nome della Eboli, ...

Valentina Romani a Blogo : "Aldo Moro. Il professore - un film che arricchisce" (VIDEO) : Nel quarantesimo anniversario del suo assassinio, avvenuto il 9 maggio del ‘78 per mano delle Brigate Rosse, Rai1 racconta in una docufiction uno dei volti meno noti di Aldo Moro, quello accademico. A Sergio Castellitto (guarda la nostra video intervista) il compito di far rivivere sul piccolo schermo il Moro professore, giurista di lungo corso e ordinario all’Università La Sapienza di Roma, e raccontare il suo rapporto privilegiato con i ...

Valentina Romani - da «La porta rossa» ad «Aldo Moro - Il professore» : Alle elementari, in un tema intitolato «Che cosa farò da grande», ha scritto che avrebbe fatto l’attrice, come il suo mito, Angelina Jolie, di cui aveva il poster in camera. Valentina Romani, 21 anni di Roma, ce l’ha fatta: è uno dei nuovi volti da tenere d’occhio. Dopo il film Un bacio di Ivan Cotroneo, nel 2016, e il ruolo della medium Vanessa nella serie La porta Rossa, la vedrete in Aldo Moro, Il professore, l’8 maggio in prima serata su ...

Alla Sapienza di Roma l'anteprima della docufiction Rai 'Aldo Moro Il Professore' : ... 'Quando Moro parlava " rileva con intensità, ricordando i suoi incontri- ciò che diceva faceva parte della storia , mentre i discorsi di altri docenti sia pure importanti, erano soltanto cronaca'. ...

Roma - filma gli insulti del compagno in cattedra : 'Ci siamo scusati con la professoressa : sbagliato girare quel video' : 'quel video con gli insulti l'ho girato io e forse ho sbagliato: ma con la professoressa ci siamo subito scusati'. Davide , il nome è di fantasia, ha 19 anni, frequenta l'ultimo anno di un noto ...

Roma - alunno sale in cattedra : 'Buco di c...' davanti alla professoressa : 'Interrogato! Buco di c...'. Al posto della professoressa, in cattedra, si è seduto lo studente. Braccia tatuate, viso da sbruffone, sghignazza, mentre viene ripreso con il cellulare da un compagna, ...

Roma - alunno sale in cattedra : 'Buco di c...' davanti alla professoressa : «Interrogato! Buco di c...». Al posto della professoressa, in cattedra, si è seduto lo studente. Braccia tatuate, viso da sbruffone, sghignazza, mentre viene ripreso con il cellulare da un compagna, in un liceo Romano ai Parioli. Una bravata che potrebbe essere stata studiata a tavolino. La professoressa, intanto, distribuisce quello che sembra essere un compito, noncurante di quello che il suo allievo sta facendo. «Interrogato! Buco di ...