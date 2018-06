Roma | Pallotta scherza su Alisson e Nainggolan Ma dalla Spagna danno il brasiliano al

Roma - dalla Spagna : accordo totale con il Real per Alisson. A Pallotta andranno 75 milioni : 'accordo totale tra Roma e Real Madrid per la cessione di Alisson', titola così l'edizione online del Mundo Deportivo. Il quotidiano spagnolo riferisce di un accordo tra il club di Pallotta e i ...

Roma - Pallotta : 'Alisson verso il Real - Nainggolan all'Inter'. Ma poi precisa : 'Humor americano' : 'Alisson è vicino al Real Madrid mentre Nainggolan andrà all'Inter'. Non sono indiscrezioni di mercato, ma le rivelazioni tra il serio e il faceto di James Pallotta intercettato a Napoli pochi minuti ...

Roma - la smentita di Pallotta : “Alisson e Nainggolan via? Stavo solo scherzando - ma qualcuno non capisce” : Il presidente della Roma ha smentito categoricamente le parole pubblicate da Areanapoli.it, facendo marcia indietro sugli addii di Alisson e Nainggolan Non c’è niente di vero nelle dichiarazioni di James Pallotta riportate da Areanapoli.it, il presidente della Roma ha categoricamente smentito le frasi a lui attribuite su eventuali addii di Alisson e Nainggolan. Tramite il profilo ufficiale del club giallorosso, il patron americano ha messo ...

Roma - il comunicato di Pallotta dopo le dichiarazioni shock sul mercato : Ultime ore caldissime in casa Roma, in particolar modo caos sulle presunte dichiarazioni di Pallotti sul mercato dei giallorossi. Tutto falso, almeno secondo il numero uno del club, ecco le dichiarazioni riportate dal sito ufficiale: “Ho letto con molto divertimento che avrei rilasciato alcune dichiarazioni su tema mercato. Stavo invece scherzando con un gruppo di ragazzi e ho risposto sarcasticamente secondo le indiscrezioni in voga sui ...

Stadio Roma - Pallotta vertice con club : ANSA, - Roma, 14 GIU - All'indomani dell'apertura dell'inchiesta sullo Stadio della Roma, James Pallotta ha lasciato la Capitale per proseguire le vacanze organizzate in Italia. Il presidente della ...

Roma - Pallotta lascia la Capitale. In mattinata riunione con Baldissoni : Vacanze rovinate per il presidente James Pallotta che in questi giorni ha fatto tappa nella Capitale con la moglie e una coppia di amici per tre giorni di relax. La notizia dell'arresto del ...

Arresti Stadio Roma - Pallotta : “il progetto continui” : “Siamo rattristati e costernati dalle notizie e dagli Arresti di questa mattina. Come categoricamente affermato dalla Procura, l’AS Roma non c’entra nulla. Ora ci aspettiamo che il progetto venga portato avanti, senza significativi ritardi”. Così il presidente della Roma, James Pallotta, in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club giallorosso. “Inoltre, contrariamente a quanto riportato da alcuni, gli Arresti ...

Stadio della Roma : nove arresti per corruzione. Pallotta minaccia di tornare a Boston L'AUDIO : nove arresti e 16 indagati. Il nuovo Stadio della Roma rischia di impantanarsi nell'inchiesta della Procura di Roma su una presunta corruzione nell'ambito della variante del progetto licenziato nel ...