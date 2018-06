Roma | la sindaca Raggi un’ora in procura come testimone per l’inchiesta sullo stadio 

Stadio Roma - sindaca Raggi sentita da Pm : 17.44 E' terminata in procura l'audizione della sindaca di Roma Raggi, come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sul progetto dello Stadio della Roma. La Raggi è stata ascoltata dai magistrati per oltre un'ora.

La sindaca Raggi in procura per l'inchiesta sullo stadio della Roma : Roma, 15 giu. , askanews, È negli uffici della procura di Roma la sindaca della Capitale, Virginia Raggi. La prima cittadina sarà sentita come teste nell'ambito dell'inchiesta sul progetto per il ...

Stadio Roma : la sindaca Raggi convocata in Procura come teste : L'audizione già fissata da giorni. In mattinata l'incontro con il dg della Roma calcio Baldissoni: 'salvaguardare il progetto' - La sindaca di Roma Virginia Raggi verrà ascoltata oggi dalla Procura ...

Stadio Roma - sindaca raggi convocata in Procura : I rapporti "istituzionali", le pubbliche relazioni instaurate per cercare agganci e entrature, sopratutto nell'universo della politica. Le carte dell'indagine sul nuovo Stadio della Roma ...

Stadio Roma - sindaca Virginia Raggi convocata in Procura : Roma, 15 giu. , askanews, La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata convocata dagli inquirenti della Procura capitolina per essere ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'...

Stadio Roma - la sindaca Raggi convocata in Procura : Roma, 15 giu. , askanews, La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata convocata dagli inquirenti della Procura capitolina per essere ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'...

Stadio Roma - sindaca Virginia Raggi convocata in Procura : Roma, 15 giu. , askanews, - La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata convocata dagli inquirenti della Procura capitolina per essere ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'...

Roma - la sindaca Raggi convocata in procura come testimone per l’inchiesta sullo stadio : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata convocata in procura come testimone nell’inchiesta sullo stadio che ha portato in carcere il costruttore, Luca Parnasi, e ai domiciliari l’ex presidente di Acea vicino al Movimento 5 Stelle, Luca Lanzalone. ...

Via Giorgio Almirante a Roma - Virginia Raggi ferma tutto/ "No strada a leader MSI" sindaca contro voto M5s-FdI : Via Giorgio Almirante a Roma, Virginia Raggi ferma tutto: dopo il voto favorevole di M5s e FdI, il Sindaco rilancia, "nessuna strada intitolata a segretario del Movimento Sociale"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:34:00 GMT)

Roma dedica una via a Giorgio Almirante - poi la sindaca Raggi decide lo stop : A Roma non ci sarà nessuna via per Almirante. La sindaca Virginia Raggi pone lo stop alla decisione dell’aula che con una inedita maggioranza M5S-Fdi aveva ieri votato una mozione per intitolare una via ad Almirante....

“Dimissioni di Virginia Raggi”. Lo scandalo sullo stadio della Roma investe politicamente la sindaca : “Quanto accaduto ieri in Città sull’opera più rilevante attualmente in fase di realizzazione è estremamente grave. La Città deve essere messa al corrente subito. Serve la massima trasparenza sulle scelte operate e suoi collaboratori. Sull’opera stadio ci siamo già espressi con il nostro voto contrario in Aula Giulio Cesare alla delibera grillina. La sindaca deve venire a riferire oggi stesso in aula e deve chiarire come ...

Sulla vicenda Stadio della Roma la sindaca Raggi annuncia querele : Roma, 14 giu. , askanews, La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c'entro niente e non c'è un giornale oggi che abbia avuto il coRaggio di riportare questa notizia. Il comune, i ...

Il post della sindaca Raggi sullo stadio della Roma poche ore prima del blitz : #unostadiofattobene : Virginia Raggi alla vigilia dei nove arresti connessi alla realizzazione dello stadio di Tor di Valle aveva esaltato sui social il progetto: "Unico, innovativo, moderno e rispettoso dell'ambiente"

Roma : Ama - domenica sciopero sindacati : Roma – Alcune organizzazioni sindacali con cui Ama non intrattiene relazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero per l’intera giornata di domenica 17 giugno. L’azienda prevede un’incidenza non particolarmente elevata sull’erogazione complessiva dei servizi. Lo comunica Ama in una nota. In attuazione di quanto prescritto dalla normativa di legge, Ama ha comunque attivato le procedure tese ad assicurare durante lo ...