Roma | la sindaca Raggi convocata in procura come testimone per l’inchiesta sullo stadio 

Via Giorgio Almirante a Roma - Virginia Raggi ferma tutto/ "No strada a leader MSI" sindaca contro voto M5s-FdI : Via Giorgio Almirante a Roma, Virginia Raggi ferma tutto: dopo il voto favorevole di M5s e FdI, il Sindaco rilancia, "nessuna strada intitolata a segretario del Movimento Sociale"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:34:00 GMT)

Roma dedica una via a Giorgio Almirante - poi la sindaca Raggi decide lo stop : A Roma non ci sarà nessuna via per Almirante. La sindaca Virginia Raggi pone lo stop alla decisione dell’aula che con una inedita maggioranza M5S-Fdi aveva ieri votato una mozione per intitolare una via ad Almirante....

“Dimissioni di Virginia Raggi”. Lo scandalo sullo stadio della Roma investe politicamente la sindaca : “Quanto accaduto ieri in Città sull’opera più rilevante attualmente in fase di realizzazione è estremamente grave. La Città deve essere messa al corrente subito. Serve la massima trasparenza sulle scelte operate e suoi collaboratori. Sull’opera stadio ci siamo già espressi con il nostro voto contrario in Aula Giulio Cesare alla delibera grillina. La sindaca deve venire a riferire oggi stesso in aula e deve chiarire come ...

Sulla vicenda Stadio della Roma la sindaca Raggi annuncia querele : Roma, 14 giu. , askanews, La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c'entro niente e non c'è un giornale oggi che abbia avuto il coRaggio di riportare questa notizia. Il comune, i ...

Il post della sindaca Raggi sullo stadio della Roma poche ore prima del blitz : #unostadiofattobene : Virginia Raggi alla vigilia dei nove arresti connessi alla realizzazione dello stadio di Tor di Valle aveva esaltato sui social il progetto: "Unico, innovativo, moderno e rispettoso dell'ambiente"

Roma : Ama - domenica sciopero sindacati : Roma – Alcune organizzazioni sindacali con cui Ama non intrattiene relazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero per l’intera giornata di domenica 17 giugno. L’azienda prevede un’incidenza non particolarmente elevata sull’erogazione complessiva dei servizi. Lo comunica Ama in una nota. In attuazione di quanto prescritto dalla normativa di legge, Ama ha comunque attivato le procedure tese ad assicurare durante lo ...

Nuovo stadio Roma - la sindaca Raggi : “chi ha sbagliato pagherà” : La sindaca di Roma Virginia Raggi è intervenuta dopo gli arresti in merito a casi di corruzione attorno al Nuovo stadio del club giallorosso “Chi ha sbagliato pagherà, noi siamo dalla parte della legalità”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi sull’indagine sullo stadio della Roma, che oggi ha portato a 9 arresti. “Al momento non esprimiamo nessun giudizio – ha precisato Raggi – Aspettiamo di leggere le ...

Nei municipi 3 e 8 di Roma vince la protesta contro la sindaca Virginia Raggi - M5S fuori dai ballottaggi : Una sonora sconfitta per l'amministrazione M5S di Virginia Raggi. I Romani vanno al mare e non a votare - affluenza al 27% - ma chi si reca alle urne lo fa per lanciare un segnale di insofferenza per il Campidoglio a guida 5 Stelle. Scompaiono i pentastellati nelle sfide ai municipi III (Montesacro) e VIII (Garbatella). Adesso M5S governa 11 municipi su 15.Con oltre la metà delle sezioni scrutinate (132 su 183), nel terzo municipio ...

Raggi all'attacco di Zingaretti : "Il Governatore non è amico di Roma". La sindaca critica la Regione su tpl e rifiuti : "Sui trasporti e sui rifiuti Zingaretti non è amico di Roma". Queste le parole della sindaca Virginia Raggi all'indirizzo del Presidente della Regione Lazio. "Sui rifiuti Ama sta facendo il massimo ma se non abbiamo sbocchi ulteriori non sappiamo dove portarli: il presidente lo deve dire", ha detto Raggi. Sui trasporti la sindaca sottolinea come "il Campidoglio è in attesa dei 180 milioni di euro che la Regione dovrebbe investire ...

Roma : Raggi a Parco Talenti. Frasi contro sindaca : Roma: sopralluogo previsto per le 10.30 Roma -Prevista per questa mattina la visita di Virginia Raggi, sindaca di Roma, al Parco Talenti. Intanto, all’interno dell’area giochi presente nel III Municipio, sono apparse nella notte diverse scritte contro il primo cittadino capitolino. ‘Raggi non sei benvenuta’, ‘Raggi vattene’. Sono 2 tra le Frasi spuntate sulla pavimentazione dell’area verde appena ...

Roma. Rischio incendi boschivi : l’ordinanza sindacale : Con il sopraggiungere della stagione estiva, tornano i rischi di incendi boschivi. Uno dei problemi più annosi che colpisce sia

Roma - vertice con la sindaca Raggi sulla Casa delle Donne : “Non vogliamo chiuderla. Ma è un progetto datato” : “vogliamo tranquillizzare la cittadinanza sulle voci sulla chiusura della Casa Internazionale delle Donne: l’amministrazione non ha questa intenzione”. È quello che assicura Rosalba Castiglione, assessora al Patrimonio di Roma Capitale, al termine dell’incontro, avvenuto oggi in Campidoglio, con le rappresentanti del Direttivo della Casa Internazionale delle Donne. Incontro cui erano presenti anche la sindaca Virginia ...

Palumbo : la Roma della sindaca Raggi Capitale inefficienza : Palumbo: tra cittadini malcontento sempre più lampante Roma – Di seguito le parole di Marco Palumbo, consigliere del Pd capitolino. “Il fallimento di quello che la Raggi e la Montanari consideravano il loro fiore all’occhiello, la raccolta differenziata al Ghetto, oggi è stata certificato dalle proteste dei cittadini. Ormai esausti per la presenza di cumuli di immondizia che giacciono giorni e giorni nel loro quartiere nel ...