Roma | incidente in moto | muore 20enne

Roma - Ostia - incidente sulla Colombo - muore una ragazza di 20 anni : Una ragazza di 20 anni è rimasta coinvolta in un incidente mortale intorno alle 14.40. L'incidente è avvenuto al chilometro 26,700 della Cristoforo Colombo all'altezza di via della Villa di Plinio, a ...

Roma - incidente stradale sulla Pontina : morto motociclista/ Ultime notizie : strada chiusa - code fino a 10 km : Roma, incidente stradale sulla Pontina: morto un motociclista, incerta la dinamica del sinistro. Gravi ripercussioni sulla viabilità, code fino a 10 km e traffico verso Latina.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:00:00 GMT)

83enne provoca incidente su A1

Nuovo rapporto sulla morte di Elena Aubry : "L'incidente non è stata causato dalle buche di Roma" : La morte di Elena Aubry - 26enne motociclista romana, che lo scorso 8 maggio andò a schiantarsi contro un guardrail sulla via Ostiense - sembra essere ancora avvolta dal mistero. Se dai primi rilievi della municipale sembrava chiaro che a causare l'incidente fossero state le buche e le radici sporgenti sull'asfalto, all'altezza del cineland di Ostia, ora un Nuovo rapporto degli stessi vigli del X gruppo mare, diffuso dal Messaggero, ...

Sanità : incidente dal medico a Roma - colpo di pistola e uccide paziente in attesa : Sembrerebbe un tragico incidente quello che è ieri costato la vita a un pensionato italiano in attesa di farsi visitare dal dottore in uno studio di via Palmiro Togliatti 1640. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Montesacro, l’uomo è stato trafitto da un colpo d’arma da fuoco, partito per motivi ancora da accertare dalla pistola di una guardia giurata che in quel momento si stava sottoponendo alla visita medica. Il ...

Roma : Grave incidente al Torrino - donna in codice rosso : Roma – Grave incidente stradale nella capitale. E’ accaduto questa mattina intorno alle ore 8.30 in via della Grande Muraglia. Una donna italiana, della quale non si conoscono le generalità, e’ stata investita da un’autovettura di medio-piccola cilindrata. L’incidente si e’ verificato all’altezza del civico 230, in zona Torrino. La vittima e’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale ...

Simone Martyniak è morto/ Roma - incidente stradale : addio al giovane della SS Lazio calcio a 5 : Simone Martyniak morto a Roma in un incidente stradale: aveva 18 anni. Oggi un minuto di silenzio nella sua scuola; lo piange la SS Lazio calcio a 5 in cui giocava.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:49:00 GMT)

Stefano De Martino - incidente con l'Audi dell'amico sulla Roma-Napoli : il ballerino illeso : Paura per Stefano De Martino che è rimasto coinvolto in un incidente sulla A1. Il ballerino di Amici è uscito illeso da un incidente in autostrada tra Anagni e Ferentino, mentre...

Roma - incidente a Ponte Marconi : in 3 sullo scooter/ Morto 19enne dopo scontro con auto - gravi gli altri due : Roma, incidente a Ponte Marconi: in 3 sullo scooter. Morto 19enne dopo scontro con auto, gravi gli altri due ragazzi che erano con lui. La moto si è scontrata con un'automobile(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 11:23:00 GMT)

Roma - incidente a Tor Bella Monaca : morto 34enne/ Ultime notizie : schianto in moto sulla rampa del Gra : incidente stradale a Roma, Tor Bella Monaca: morto 34enne centauro, schianto in moto sulla rampa del Gra. Le Ultime notizie, la dinamica dello scontro 24ore dopo la tragedia su Via Appia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:23:00 GMT)

Incidente in viale Legioni Romane - scontro auto quadriciclo : muore donna : Milano, 30 maggio 2018 - Una donna di 42 anni è morta stamani in seguito alle ferite riportate in un Incidente stradale avvenuto nella notte, poco dopo l'1, in viale Legioni Romane a Milano. Secondo ...

Roma : Traffico intenso per incidente su Via Cristoforo Colombo : Roma – Traffico congestionato sull’intero anello del Grande Raccordo Anulare. In carreggiata interna ci sono code a tratti dalla Flaminia alla Roma-Fiumicino; in esterna, invece, dalla Prenestina alla Pontina. Congestionato anche il Tratto urbano della A24, 3 km di code da Tor Cervara alla Tangenziale est, in direzione del centro. Code di 1 Km sulla Diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo per difficoltà di immissione. Incolonnamenti ...

Roma : Incidente moto-bus - un codice rosso : Roma – Altro Incidente stradale nella Capitale dopo quello che è costato la vita ad un giovane centauro. Anche in questo caso l’episodio si è verificato nella notte. Il bilancio è di due feriti, uno in codice rosso e l’altro in codice giallo. L’Incidente si verificato la scorsa notte in via Pilsudski all’altezza di via Guidubaldo del Monte. I feriti erano a bordo di una moto che si e’ scontrata con un bus ...