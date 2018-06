Roma | il figlio viene bocciato e i genitori picchiano a sangue un giovane insegnante

Roma - figlio bocciato : i genitori prendono a pugni il prof : Roma, figlio bocciato: i genitori prendono a pugni il prof Roma, figlio bocciato: i genitori prendono a pugni il prof Continua a leggere L'articolo Roma, figlio bocciato: i genitori prendono a pugni il prof proviene da NewsGo.

Roma - un padre cerca di strozzare un professore per la bocciatura del figlio : Ennesimo caso di un docente aggredito. Fino a oggi, dall'inizio dell'anno, si contano 35 aggressioni avvenute nelle scuole italiane, 17 hanno per protagonisti i professori, come la storia che vi raccontiamo qui ed è accaduta ieri all'Itis Di Vittorio Lattanzio di via Teano a Roma, sulla Prenestina. Ieri pomeriggio, infatti, erano in corso gli scrutini aggiuntivi dell'Istituto tecnico industriale e i docenti hanno convocato i genitori di un ...

Roma - 48enne difende il figlio : i Casamonica lo pestano : Chiedeva soltanto che suo figlio fosse lasciato in pace ma, a farne le spese è stato proprio lui. Un uomo di 48 anni è stato aggredito da un minorenne figlio di un Casamonica, la famiglia di rom che comanda sul quartiere Romanina.Ed è proprio in un tratto di via Libero Leonardi, una traversa di via Ciamarra, che si trova proprio in quel quartiere che, poi, è lo stesso dove sono stati arrestati gli esponenti dei Casamonica responsabili del ...

Roma - minore Casamonica massacra 48enne/ Ultime notizie : aveva invitato i bulli a lasciare in pace il figlio : Roma, minore Casamonica massacra di botte un uomo di 48 anni che aveva chiesto ai bulli di non dare più fastidio al figlio. Aggressione violenta alla Romanina.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 17:12:00 GMT)

Bocciano il figlio - genitori aggrediscono prof a Roma : Roma, 14 giu. (AdnKronos) - Ennesima aggressione da parte dei genitori di un alunno ai professori. Stavolta è accaduto a Roma, all'Itis Di Vittorio Lattanzio di via Teano. Sul posto è intervenuta la polizia. Tra il personale scolastico sono stati due i feriti, trasportati in codice giallo in ospedal

"Suo figlio è bocciato" : il padre picchia e cerca di strozzare un giovane professore a Roma : E' successo in un istituto tecnico alla periferia di Roma. Il docente, 24 anni, ricoverato in ospedale con "segni di soffocamento". Un altro episodio a Treviso, la mamma di Padova che ha aggredito l'insegnante di inglese per un 4 farà ricorso contro la bocciatura. Dall'inizio...

Parnasi - il costruttore figlio d'arte e quell'azzardo sullo stadio della Roma : Dopo la crisi finanziaria che ha messo in ginocchio le aziende del gruppo il progetto a Tor di Valle si è trasformato nell'ultima spiaggia per il rampollo di una delle più note e potenti famiglie di imprenditori della Capitale

Ecco Kluivert jr : figlio d'arte che fa sognare la Roma : Il profilo dell'attaccante olandese che ha stregato i giallorossi. Giocate e numeri del diciannovenne, figlio d'arte col futuro da fenomeno

Giulia Bongiorno aggredita a Roma : 'Ho avuto paura per mio figlio' : Giulia Bongiorno torna sull' aggressione subita in centro a Roma raccontata dal Messaggero . 'Ho avuto paura perché ero con mio figlio ', ha confessato la neo- ministra alla Pubblica amministrazione a ...

Roma : colpisce figlio in faccia con un pugno. Arrestato 52enne : Roma: uomo denunciato da moglie per violenze domestiche Roma -I Carabinieri della Stazione di Montelibretti hanno posto in arresto un uomo di 52 anni, residente a Palombara Sabina. I militari hanno proceduto all’ammanettamento dopo che il 52enne ha sferrato un pugno in volto al figlio di 17 anni. L’aggressore, già gravato da precedenti di polizia, è stato accusato di maltrattamenti. I militari, intervenuti in località Ponte delle ...

Roma - accusa di bancarotta per Massimo Nicoletti - il figlio del cassiere della Magliana : Rischia di finire sotto processo con l'accusa di bancarotta fraudolenta Massimo Nicoletti, figlio di Enrico, il presunto cassiere della banda della Magliana, che nei suoi affari ha già avuto, in più ...