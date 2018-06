Roma | fermato con 80 pasticche di “Yaba” Cos’è la ‘droga di Hitler’

Roma - fermato su auto rubata - nomade prende a calci e testate i carabinieri : Stava per mettersi al volante della 'propria' auto, in verità rubata. fermato, ha sferrato calci e pugni ai carabinieri. Un 25enne, nomade, è stato arrestato ieri sera dai militari della stazione Roma ...

Battipaglia - palazzo in fiamme nella notte : fermato il presunto piRomane : Eboli. Tragedia sfiorata nella notte in piazza Mustacchio, dove si è temuto il peggio a causa di un incendio scoppiato in un palazzo intorno alle 2 di notte. Le fiamme, appiccate nell'androne del ...

ZIYECH ALLA Roma?/ Lo ha confermato ai compagni di Nazionale : "Vestirò giallorosso!" : ZIYECH ALLA ROMA? Affare con l'Ajax da oltre 30 milioni: il direttore sportivo Monchi ha già il sì del centrocampista. Ha confermato la notizia anche ai compagni di Nazionale(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:52:00 GMT)

Roma. Circolava da anni con patente revocata - fermato 38enne : Circolava da anni con patente revocata, fermato dalla Polizia Locale. Operazione portata a termine in questi giorni dagli agenti del gruppo Eur, diretto dal dott. Ugo Esposito, che dopo una serie di accertamenti hanno fermato un romano di 38 anni privo di patente e di documenti del veicolo. L’uomo Circolava da tempo a bordo di veicoli lussuosi, quasi sempre senza copertura assicurativa. Segnalazioni anonime riferivano di averlo più volte ...

Tir contRomano sulla A9 : autista fermato e patente ritirata. VIDEO - : L'episodio è avvenuto a Grandate, in provincia di Como. Il camion con targa tedesca sembra abbia effettuato la manovra per incanalarsi nella giusta corsia alla barriera. Il conducente è stato multato ...

Roma : Prova a vendere il rolex appena rubato - fermato : Roma – Tutto in pochi istanti. Una pattuglia di agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti ha deciso di controllare due persone in via Arnaldo Canepa. Un sospetto quello degli agenti che e’ si e’ fatto ancor più concreto, quando si sono accorti che i due stavano mercanteggiando per un rolex. Vistisi scoperti, uno dei due riusciva a dileguarsi. L’altro e’ stato bloccato dagli agenti mentre Provava a scappare ...

Roma - 25enne trovato morto con ferita d’arma da fuoco. Fermato il suocero : ha confessato : Lo hanno trovato senza vita in un’area di campagna alle porte di Roma Alberto Delfini, 25enne di Castel Madama. Al collo, una ferita d’arma da fuoco che ha subito fatto scattare le indagini per omicidio. Dopo aver ascoltato diverse persone, i carabinieri della compagnia di Tivoli hanno Fermato il suocero e sequestrato l’arma del delitto. Dalle indagini risulta che il 45enne ha ucciso il giovane con un colpo di fucile durante ...

Roma - finto imprenditore fermato a Fiumicino : 11 chili di eroina nel bagaglio : Era vestito come un impeccabile imprenditore. Giacca, cravatta, bagaglio. Aveva fatto di tutto per dissimulare le sue reali intenzioni, ma i finanzieri e gli uomini dell’Agenzia delle Dogane in serivizio all’aeroporto di Fiumicino hanno deciso di fermarlo lo stesso. E in un “ingegnoso doppiofondo” della sua valigia hanno trovato oltre 11 chili di eroina purissima, smascherando il finto uomo d’affari partito da ...