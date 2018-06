Roma | crolla parte di un torrione delle mura Aureliane FOTO

M5S cala ovunque e crolla a Roma. La Lega vola - a Treviso è trionfo. Centrosinistra ok a Brescia e Ancona : Elezioni comunali 2018, spoglio a rilento nei comuni dove si è votato. Dalle prime indicazioni emerge un calo del Movimento 5 stelle un po' ovunque, anche nei due municipi di Roma. I...

M5S cala ovunque e crolla a Roma. La Lega vola - a Treviso è trionfo. Centrosinistra ok a Brescia e Ancona : Elezioni comunali 2018, spoglio a rilento nei comuni dove si è votato. Dalle prime indicazioni emerge un calo del Movimento 5 stelle un po' ovunque, anche nei due municipi di Roma. I...

M5S cala ovunque e crolla a Roma. Centrosinistra avanti a Brescia e Ancona. Centrodestra ok a Treviso : Elezioni comunali 2018: seggi chiusi e via allo spoglio. Dalle prime indicazioni emerge un calo del Movimento 5 stelle un po' ovunque. I grillini riuscirebbero ad andare al ballottaggio in...

Roma - albero crolla su auto a Prati : ferita donna incinta : È ancora emergenza alberi nel quartiere Prati, in via Leone IV, dove stanotte, intorno alle 23, un ramo di grandi dimensioni ha ceduto e si è schiantato su un'auto di passaggio, una Ford Fiesta, con a ...

Roland Garros – Crolla Svitolina! La campionessa di Roma sorpresa da Buzarnescu ai sedicesimi : Elina Svitolina sconfitta nei sedicesimi di finale del Roland Garros: la tennista ucraina, vincitrice degli Internazionali di Roma, sconfitta da Buzarnescu Alla vigilia era inserita fra le outsider di lusso del Roland Garros, ma lo Slam francese di Elina Svitolina si è concluso fin troppo presto rispetto alle aspettative. La tennista ucraina, vincitrice degli Internazionali d’Italia, è stata sconfitta ai sedicesimi di finale dalla romena Mihaela ...

Roma - albero crolla nei giardini di Castel Sant'Angelo : Un grosso pino è caduto intorno alle 8.30 nell'area dei giardini di Castel Sant'Angelo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La polizia locale ha transennato l'area ed è poi intervenuto il ...

Internazionali di Roma - Fabio Fognini rimontato da Rafael Nadal : illude nel primo set - poi crolla : Niente da fare per Fabio Fognini nei quarti di finale degli Internazionali di tennis di Roma. Il tennista ligure viene rimontato da Rafael Nadal dopo aver entusiasmato il pubblico del Foro Italico nel primo set. Il numero 2 del mondo e prima testa di serie sconfigge in rimonta l’azzurro, numero 21 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2 in due ore e un quarto di gioco. L'articolo Internazionali di Roma, Fabio Fognini rimontato da ...

A.S. Roma - crollano le quotazioni : Pressione su A.S. Roma , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,81%. L'andamento di A.S. Roma nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Roma - albero crolla su bus Atac - autista ferito in viale delle Milizie : Nuovo incidente per un autobus Atac in pieno centro a Roma. 'Un albero è caduto alle 3.30 sopra un autobus dell' Atac in viale delle Milizie a Roma, l'autista è stato portato in ospedale con l'...

Roma - morto per overdose ai Parioli - la fidanzata indagata crolla tra le lacrime : «La scritta sul petto è mia - ma era un gioco» : «Un gioco, per me era solamente un gioco». E. G., 23 anni, è confusa. Prima nega alla polizia di averla scritta lei quella frase in arancione sul petto di Giuseppe De Vito...

La Roma crolla col Liverpool : finisce 5-2. Per la finale di Champions servirà un altro miracolo : Quella che poteva essere una sera per sognare la finale di Kiev, si è trasformata in un incubo che ha un nome e un cognome: Mohamed Salah. È proprio l’ex giallorosso a punire la Roma nella prima semifinale di Champions, finita 5-2 in favore della squadra di Jurgen Klopp. Prima un euro-gol al 36’ a giro sotto la traversa, poi un’incursione da solis...