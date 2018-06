Roma | 13enni molestate da due migranti Residenti inferociti

ilgiornale

: RT @twittopolis: Ragazzine 13enni molestate in strada da due albanesi: protesta davanti al centro migranti - Elio21409721 : RT @twittopolis: Ragazzine 13enni molestate in strada da due albanesi: protesta davanti al centro migranti - ClaudioAgos : RT @twittopolis: Ragazzine 13enni molestate in strada da due albanesi: protesta davanti al centro migranti - coccaclaudio : Roma, ragazzine 13enni molestate in strada da due albanesi: scoppia la protesta davanti al centro migranti -

(Di venerdì 15 giugno 2018) La storia, al Tiburtino III, sembra ripetersi. È un destino beffardo quello che tiene sotto scacco questo fazzoletto di periferiana dove, di notte, non si riesce a dormire. Così accade di nuovo che decine di persone si radunino davanti ai cancelli di un centro di accoglienza per invocarne la chiusura.Era già successo in via del Frantoio, nemmeno un anno fa, ai primi di settembre. E succede ancora, oggi. La cancellata non è la stessa, stavolta siamo poco distante, in via Venafro, ma al di là della barriera ci sono comunque dei. Le accuse di chi, ieri sera, si è dato appuntamento davanti al presidio umanitario, dove la Caritas dà accoglienza ai minori stranieri non accompagnati, sono pesanti. Due ospiti della struttura, entrambi minorenni di nazionalità albanese, avrebbero molestato due ragazze, 12 e 13 anni. Al passaggio delle ragazzine, infatti, sembra che i due ...