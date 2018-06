Rogo in una palazzina | morti 2 fratellini Il tentativo estremo dei genitori

Messina - Rogo in una palazzina : morti 2 bambini : Roma, 15 giu. (AdnKronos) - Due bambini sono morti nell'incendio di una palazzina nel centro di Messina. Le fiamme si sono sviluppate verso le 4 di questa mattina, in via dei Mille. Al momento i vigili del fuoco sono ancora sul posto per bonificare la zona. Sono in corso indagini per capire l'origin

Roma - sorelline morte in Rogo : 20 anni a una donna : Fu una morte orrenda. Le tre sorelline rom di 4, 8 e 20 anni persero la vita il 10 maggio 2017 nell'incendio del loro camper, parcheggiato nel centro commerciale 'Primavera' a Centocelle. Il gup di ...

VD : Rogo in un camping - una decina di roulotte danneggiate

Milano - incendio in un appartamento : morta una donna. «Il Rogo partito da una sigaretta accesa» : Un incendio divampato in un appartamento ieri sera ha causato la morte di una donna a Milano, in zona Naviglio Grande. La vittima è un'anziana e il rogo si sarebbe originato, poco...

Corpo di una donna carbonizzato - Roma Eur/ Parco Tre Fontane : "ho fatto un video - pensavo fosse solito Rogo" : Roma, Corpo di donna trovato carbonizzato in zona Eur: un uomo ha visto il cadavere ancora in fiamme. E’ accaduto questa mattina nella capitale, nel Parco delle Tre Fontane(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 20:07:00 GMT)

A fuoco a Mazzè una casa - baracca : nessun ferito ma il Rogo è doloso : Un incendio, probabilmente di origine dolosa, ha distrutto una baracca in metallo adibita ad abitazione. E' accaduto questa notte, mercoledì 18 aprile, in via Rondissone 221, frazione casale di Mazzè ,...

Grande Fratello 2018 - ecco i concorrenti e le novità di questa edizione. Barbara D’Urso : “Sarò in onda con tre programmi - per fortuna non mi dRogo” : Reduce dagli ascolti clamorosi di Domenica Live (al 23% con l’intervista a Loredana Lecciso), ma anche dal flop in prima serata con l’ospitata a The Wall, Barbara d’Urso si appresta a riaprire le porte della Casa del Grande Fratello. L’edizione in partenza martedì su Canale 5 è la numero quindici, teoricamente considerata “nip” ma in pratica un ibrido con quella coi famosi: “Quella dei nip è un’etichetta brutta, ...

Pompiere morto nel Rogo di San Donato - il capo dei vigili del Fuoco : "Gli dedichiamo una caserma" : "E' stato un tragico incidente", ha commentato Gioacchino Giorni dopo aver incontrato il personale della caserma dove prestava servizio Pinuccio La Vigna

Vigile del fuoco muore nel crollo del tetto di un capannone nel Milanese. Spegneva il Rogo in una ditta di detersivi : MILANO - Un Vigile del fuoco è morto schiacciato dal crollo del tetto di un capannone di una ditta di detersivi a San Donato Milanese, nell'hinterland del capoluogo lombardo, in cui era...