Rogo a Messina | morti due bimbi | Francesco è tornato indietro per salvare il fratellino

Rogo Messina - morto per salvare fratello : 14.38 Il 13enne morto nel Rogo della casa a Messina era in salvo, ma poi è rimasto ucciso dalle fiamme nel tentativo di salvare il fratello di 10 anni che era rimasto intrappolato dal fuoco. Lo racconta un cugino della coppia che viveva nell'abitazione ed è riuscita a salvarsi insieme agli altri due figli di 6 e 8 anni. Il maggiore "era uscito dall'appartamento, poi si è reso conto che mancava il fratello di 10 anni ed è tornato indietro", ...

