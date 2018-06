ilfattoquotidiano

: Roberto ‘Freak’ Antoni si fa marmo, esce dal water e vola via. Però quasi - Cascavel47 : Roberto ‘Freak’ Antoni si fa marmo, esce dal water e vola via. Però quasi - umarells : Vi piace la statua di Roberto 'Freak' Antoni? - filobusbus : RT @LaRepubblicaXL: Una statua per Roberto 'Freak' Antoni a Bologna, negli spazi del giardino Klemlen di via Azzo Gardino, opera dell’artis… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) “Fagioli”, “Mi piaccion le sbarbine”, canzoni indimenticabili. Siamo nel 1980, ho dodici anni, ascolto la radio e mi innamoro degli Skiantos. Sei anni dopo li vedo dal vivo al QBo, dopo un estenuante combattimento con torte di schiuma da barba mi faccio autografare un biglietto dell’autobus da“Freak “e da eterosessuale dichiarato, mi innamoro di lui e del suo messaggio subliminale: “Non sai suonare? Non ai cantare? Perché non formi una band?”. E così ho fatto. Pochi mesi dopo nascono i New Hyronja, band di insuccesso nella quale ho militato per più di 25 anni. Nel 1998 inizio le mie collaborazioni con, diventiamo amici e ci divertiamo tantissimo. L’ultima volta che l’ho sentito è stato un mese prima della sua scomparsa. Avrebbe dovuto scrivere la prefazione al mio romanzo di insuccesso CICCIONAZZI A CHICHEN ITZA. Gli accordi erano chiari: non ti dico di cosa ...