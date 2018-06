Robert Smith | non è più tempo di essere dark

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 giugno 2018) Conoscete il Meltdown festival? Trattasi di un appuntamento dedicato alla musica generalmente svolto nel mese di giugno a Londra, presso la Royal festival hall (parte del Southbank centre della City). Sin dagli inizi, nel 1993, è stato curato da musicisti o compositori famosi; sono diversi i nomi di rilievo cui è stata nelaffidata la direzione artistica: Laurie Anderson, Nick Cave, David Bowie, Morrissey, David Byrne, tanto per citarne alcuni; nomi altisonanti che hanno contribuito a innalzare il prestigio della rassegna londinese. Ebbene, il Meltdown Festival ci offre l’occasione per parlare ancora una volta di un personaggio caro a queste pagine. Secondo voi, infatti, a chi è stato affidato il piacevole compito di organizzare la venticinquesima edizione nel 2018? Ma a, naturalmente! Il leader dei Cure è stato chiamato per rileggere a modo suo la manifestazione e, ...