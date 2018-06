caffeinamagazine

(Di venerdì 15 giugno 2018) Ildella Salute oggi ha dato notizia del richiamo di un lotto diminerale San Benedetto Fonte Primavera, per la “presenza consistente di contaminanti idrocarburici”. Nel comunicato sono indicate sostanze come: xilene, etilbenzene, trimetilbenzene e toluene. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) inserisce l’etilbenzene nel gruppo 2B delle sostanze “possibilmente cancerogene per l’uomo” e la “presenza consistente” evidenziata nel comunicato desta più di una legittima preoccupazione. A distanza di quattro giorni dal richiamo delle autorità sanitarie, il gruppo San Benedetto ha fatto sapere a ”Il Fatto Alimentare” tramite un comunicato che “la decisione è stata presa a seguito dei campionamenti svolti dall’autorità sanitaria di competenza su alcune bottiglie prelevate presso un distributore automatico di bevande refrigerate che hanno ...