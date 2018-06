huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Rispetto e collaborazione'. Salvini istruisce Conte prima del bilaterale con Macron: 'Guardate che accade a Ventimigli… - smilypapiking : RT @HuffPostItalia: 'Rispetto e collaborazione'. Salvini istruisce Conte prima del bilaterale con Macron: 'Guardate che accade a Ventimigli… - HuffPostItalia : 'Rispetto e collaborazione'. Salvini istruisce Conte prima del bilaterale con Macron: 'Guardate che accade a Ventim… - evaricONt : Voglio ringraziare il coordinamento di Forza Italia del III Municipio, che con il suo supporto, impegno, pazienza e… -

(Di venerdì 15 giugno 2018). È quello che Giuseppechiederà a Emmanuel Macron, spiega Matteo, oggi impegnato a Genova nella visita al sovrintendente di polizia ferito in una tragica collutazione in cui ha perso la vita il giovane Jefferson Tomalà e confermare che "entro 2-3 settimane i poliziotti saranno dotati di taser".chiederà "innanzitutto, perchè se andassimo a Ventimiglia i cinici e gli irresponsabili sarebbero dall'altra parte della frontiera. E in secondo luogo chiediamo. L'Italia sarà protagonista di una proposta, ho già condiviso un'idea di fondo con tedeschi e austriaci. Chiediamoe fatti concreti. Sono orgoglioso di un governo che ha rialzato la testa".sarà poi protagonista lunedì di uncon Angela Merkel a Berlino, da dove oggi parla il ...