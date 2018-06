Rider | Foodora investe in sicurezza e lancia un corso ad hoc

Foodora e i Rider a colloquio con Di Maio - chiariamo alcune questioni giuridiche : di Fabio Petracci * Alla luce di quanto emerso nei commenti al post della scorsa settimana e alla luce della presa di posizione del ministro del Lavoro appena insediatosi (il quale ha ritenuto opportuno ricevere immediatamente i rider e ascoltare le loro istanze), ci sembra importante chiarire alcune questioni giuridiche espresse nei passaggi della sentenza del Tribunale di Torino (n° 778/2018 del 7 maggio 2018). Come noto questa sentenza ha ...

Foodora e Deliveroo : la carta di Bologna per i Rider? Serve tavolo nazionale : Bologna - «Pensiamo che l'iniziativa di Bologna sia corretta però se questa questione viene affrontata Comune per Comune si rischia una geopardizzazione che le aziende non riescono a gestire. Pensiamo ...

Il sindaco : 'Boicottate le aziende che non tutelano i Rider' Just Eat - Glovo - Deliveroo e Foodora non firmano accordo : 'C'è un potere bellissimo ed enorme: se ordinate una pizza da uno che sfrutta, avete la possibilità di ordinarla da uno che non sfrutta. I bolognesi su questo saranno molto attenti. Un invito a ...

Foodora&Co. Boeri propone : "Monitoriamone i pagamenti per dare una pensione ai Rider" : Un mese da ciclofattorino nell'economia digitale per 5 euro lordi a consegna in riproduzione.... Tags Argomenti: Foodora deliveroo Riders Pensioni Inps salone del libro Protagonisti: Tito Boeri © ...

Il tribunale ha dato torto ai Rider di Foodora sulla base di una sentenza anni '80 : ... con una sentenza che ha fatto molto discutere e ha scritto una pagina di una storia ancora tutta da scrivere: quella dei diritti dei lavoratori in un'economia sempre più liquida. Foto: Nicolas ...

Sentenza Foodora - “tra Rider e azienda non ci sono obblighi. E Jobs Act ha ridotto l’ambito del lavoro subordinato” : I fattorini di Foodora “non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa” e non erano “sottoposti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro”. E’ la motivazione con cui il giudice Marco Buzano del tribunale di Torino spiega la Sentenza 778/2018 con cui l’11 aprile ha respinto il ricorso di sei rider del gruppo che chiedevano il riconoscimento della natura subordinata del rapporto con ...

Primo maggio - Rider Foodora in piazza ma non insieme ai sindacati/ “Nostro lavoro non riconosciuto come tale” : Sfilano in piazza insieme ai lavoratori del Primo maggio ma non si riconoscono nei sindacati: sono i rider di Fodoora e di altre aziende analoghe in protesta(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:00:00 GMT)

Primo maggio - a Torino la prima volta dei Rider Foodora. E davanti a Eataly scatta la protesta : “Sfruttamento” : Per la prima volta a Torino i rider di Foodora hanno partecipato al corteo del Primo maggio (leggi l’inchiesta sui lavoratori del food delivery). Durante il corteo i rider insieme ad altri precari hanno sanzionato una delle sedi di Eataly per protestare contro l’utilizzo della pitattaforma del sistema di consegne e dell’alternanza scuola-lavoro L'articolo Primo maggio, a Torino la prima volta dei rider Foodora. E davanti a Eataly scatta la ...

Casellati premier? Mi importa poco. Piuttosto vorrei capire come finirà per i Riders Foodora : Quando i gentili amici della redazione mi hanno contattato, proponendomi come spunto “cosa ne pensi della Casellati premier” la prima reazione è stato l’incipit immortale della Terza notte di Valpurga. Non mi viene in mente niente. Certo lei non è Hitler, io non sono Kraus e questa non è la Germania del 33. Ma in queste settimane ho molto apprezzato il non essere più obbligato per mestiere al commento dello spettacolo politico. Così simile alle ...

Il Pd chiede tutele per i fattorini di Foodora. Ma nel 2017 bocciò un emendamento dell'opposizione che avrebbe garantito i Riders : Il caso Foodora è un'istantanea fedele della distanza che il Partito Democratico è riuscito a mettere tra se stesso e il mondo del lavoro precario. Il tribunale del Lavoro di Torino ha respinto il ricorso, il primo di questo genere in Italia, dei sei rider di Foodora che avevano intentato una causa civile contro la società tedesca di food delivery. Nel 2016 i fattorini del cibo avevano protestato contro l'ingiusto ...

Processo Foodora - i Rider sono stati giudicati «autonomi». Ma è proprio così? : Il Tribunale del lavoro di Torino ha deciso: i rider (fattorini in bici) che lavorano per Foodora sono collaboratori autonomi, che non hanno un rapporto di lavoro subordinato con l’azienda tedesca che si occupa della consegna di pasti a domicilio. Il giudice ha respinto il ricorso di sei rider che contestavano l’improvvisa interruzione del lavoro, decisa da Foodora dopo le proteste del 2016 per chiedere un trattamento economico e normativo più ...