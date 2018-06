RIAPRE IL TEATRO ALL' APERTO DELLA VILLA PERIPATO

RIAPRE il Teatro romano di Ercolano dopo il restauro : Scavi Ercolano, dopo il restauro apre il Teatro antico. Sito archeologico e Mav, tappe rassegna ‘Vesevus de gustibus’ Nuova stagione di iniziative culturali al Parco archeologico di Ercolano, uno dei siti d’arte prescelti dai visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Da sabato 16 giugno prende il via PAErco Teatro Tour, la riapertura, in via sperimentale, del Teatro antico al termine dei lavori di messa in sicurezza e con ...