Renzi | Siamo davanti al governo del gattopardo

Matteo Renzi su Aquarius : “Non possiamo lasciare le persone in mezzo al mare. Perdo voti dicendolo? Non mi interessa” : Matteo Renzi interviene sulla questione Aquarius e critica Salvini e il governo Conte: "Io penso che chi vi racconta che ha bloccato gli sbarchi vi prende in giro. lasciare una nave in mezzo al mare, utilizzando 629 persone come ostaggi per una trattativa politica è sbagliato. Perdiamo voti dicendo queste cose? Non mi interessa, restiamo umani".Continua a leggere

Renzi : "No alla fiducia - noi siamo un'altra cosa" : Matteo Renzi, segretario dimissionario del Partito Democratico, è intervenuto al Senato nel dibattito per la fiducia al governo Conte. Confermando il no dem, l’ex presidente del Consiglio ha utilizzato anche l’ironia per argomentare l’opposizione all’esecutivo a guida Lega-Movimento 5 Stelle."Il presidente del Consiglio non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro rispetto - esordisce - Non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il ...

Renzi : "Non votiamo la fiducia a Conte - noi siamo un'altra cosa" : ... visto che negli ultimi due anni quando ho litigato per aumentare il Fondo sanitario di 500 milioni di euro sembrava che strappassimo le unghie al ministero dell'Economia". Secondo Toti, "la pensione ...

Governo Conte - la diretta della fiducia – Il dibattito al Senato. Renzi su Twitter : “Votiamo no - noi siamo #altracosa” : Dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (leggi), a Palazzo Madama è la volta del dibattito in aula (diretta tv), preceduto come di consueto dalle prime reazioni dei politici sui social network. In tal senso, il deputato del Pd Emanuele Fiano ha definito il programma di Governo “un libro dei sogni senza soldi“: “Il Conte sotto tutela presenta un discorso pieno di ovvietà e misure già fatte spacciandolo per ...

Governo - Renzi : “Di Maio? Ci vuole uno specialista bravo per capirlo. Siamo passati da colpo di Stato a colpo di sole” : “M5S? E’ un agglomerato di dirigenti incomprensibili che sono privi di una visione del Paese e che si limitano a perseguire i propri interessi. Ci vuole uno specialista bravo per capire cosa ha in testa Di Maio, che andrebbe steso su un lettino”. E’ uno dei passaggi del duro j’accuse del senatore Pd, Matteo Renzi, contro i 5 Stelle e la nuova posizione di Luigi Di Maio. Ospite di Otto e Mezzo, su La7, l’ex ...

Spread oggi oltre i 300 punti/ DiffeRenziale Btp Bund in aumento : Di Maio - "il problema non siamo noi" : Spread oggi oltre 260 punti, il Differenziale Btp Bund ancora in ascesa: 30 punti sopra la chiusura di ieri. I mercati finanziari sono ancora agitati, in attesa del nuovo governo(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:30:00 GMT)

L'altolà di Renzi : 'Non possiamo diventare la sesta stella dei grillini' : Beninteso: il confronto a due si può fare, 'in streaming però'. E partendo dal presupposto che Di Maio non possa fare il premier - concetto fatto recapitare da Renzi all'interessato anche per 'vie ...

Governo - Renzi : “Abbiamo perso. Non possiamo uscire dalla porta ed entrare dalla finestra con un gioco di palazzo” : “Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al Governo. Non si può ignorare l’esito delle elezioni del 4 marzo, il Pd ha perso, chi ha vinto deve assumersi la responsabilità e governare”. Lo ha detto Matteo Renzi, ospite a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 parlando della possibilità di un accordo tra il Pd e il M5s L'articolo Governo, Renzi: “Abbiamo perso. Non possiamo uscire dalla porta ed entrare dalla ...

Renzi : 'Siamo seri - chi ha perso non può governare' : 'Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo, non possiamo far passare il messaggio che 4 marzo è stato uno scherzo'. È quanto ha detto l'ex premier ed ex segretario del Pd, Matteo ...

