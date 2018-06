brindisireport

: Brindisi- Approvato il progetto per la REMS a San Pietro. Il consigliere Carrisi scrive al sindaco - #Brindisi-… - zazoomnews : Brindisi- Approvato il progetto per la REMS a San Pietro. Il consigliere Carrisi scrive al sindaco - #Brindisi-… - BrindisiReport : Rems, approvato progetto esecutivo: no da maggioranza e parte dell'opposizione - BrindisiReport : Rems, approvato progetto esecutivo: no da maggioranza e parte dell'opposizione -

(Di venerdì 15 giugno 2018) SAN PIETRO VERNOTICO -il, da 4mlioni di euro, per la realizzazione di una Residenza per esecuzionie misure di sicurezza ,, in un'ala del comprensorio sanitario '...