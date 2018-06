Rami Malek | «Mi vesto da Freddie Mercury»

vanityfair

(Di venerdì 15 giugno 2018) Questa intervista è tratta dal numero 24 di Vanity Fair in edicola dal 13 al 20 giugno 2018 Il tempo per l’intervista è scaduto macontinua a parlare, incurante dell’ufficio stampa che ci sta chiedendo di chiudere la conversazione. «Volevo dirle che, negli ultimi mesi, mentre lavoravo a Londra, continuavo a incontrare italiani per strada e mi fermavano per dirmi quanto gli piace Mr. Robot. Per favore, può scrivere che non vedo l’ora di venirvi a trovare e ringraziarvi tutti?». LEGGI ANCHEMr Robot 2: ci sei mancato, Elliot! Chissà se avrà tempo per farlo davvero. Oggi, nato negli Stati Uniti ma figlio di egiziani, vincitore di un Emmy come miglior attore – grazie, appunto, al personaggio dell’hacker matto e giustiziere di Mr. Robot –, ha orizzonti ben più vasti di una serie tv che, comunque, è stata rinnovata per una quarta stagione. LEGGI ANCHEMr. Robot,: «Che ...