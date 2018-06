Rally Syntium – In Repubblica Ceca l’Abarth 124 rally di Martin Radail

sportfair

(Di venerdì 15 giugno 2018) A Misano Adriatico la terza prova del Trofeo Abarth Selenia e dell’Italian F4 Championship powered by Abarth L’Abarth 124, dopo le ultime due vittorie raccolte in Spagna e Francia, torna a correre alla ricerca dell’ennesimo successo stagionale. Il prossimo weekend in scena in. La 124del Team Agrotec Czech Abarth guidata daRada (CZE) e Jaroslav Jugas (CZE) correrà il, valido per il campionato nazionale Cecoslovacco.Rada nel campionatonazionale ha già raccolto significativi risultati, salendo sempre sul podio della categoria R-GT nelle tre gare finora disputate. La gara si articola su due tappe: la prima parte da Hustopece alle ore 18.30 di venerdì 15 giugno e si conclude alle ore 23.51. Il giorno dopo la partenza è fissata alle ore 8.15 e l’arrivo finale alle 15.06, dopo che i concorrenti avranno ...