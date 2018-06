Rai Sport condivide su Fb un articolo di Primato Nazionale | giornale legato a Casapound

Rai Sport - su Facebook il post del Primato Nazionale su Aquarius : caos a Viale Mazzini - scuse e mistero : Qualcosa che con lo Sport non c'entra niente: ci sarà da indagare. E appena dopo la pubblicazione di quel post, da sinistra, si è urlato allo scandalo. ' Gravissimo ', tuonavano da Potere al Popolo, ...

RaiSport attacca : «Addio a 90° minuto danno per cittadini e servizio pubblico» : Il Cdr di RaiSport attacca la Lega Serie A: gli highlights del campionato potranno essere visti solo dopo le 22 di domenica. L'articolo RaiSport attacca: «Addio a 90° minuto danno per cittadini e servizio pubblico» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Cdr RaiSport : «Senza 90° Minuto piano editoriale da rifare» : Il cdr di RaiSport si dice «basito e sconcertato» in una lettera inviata al direttore Gabriele Romagnoli. I giornalisti - si spiega - chiedono «un confronto sui programmi del prossimo anno, lui rifiuta il confronto e, con disprezzo nei confronti della redazione, si limita a mandare una mail. Peccato che poche ore dopo il suo palinsesto viene smontato non da noi, ma dalla notizia dei Diritti tv. Tutto da r...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Cdr RaiSport : «Con chiusura 90° Minuto piano editoriale da rifare» : Il cdr di RaiSport si dice «basito e sconcertato» in una lettera inviata al direttore Gabriele Romagnoli. I giornalisti - si spiega - chiedono «un confronto sui programmi del prossimo anno, lui rifiuta il confronto e, con disprezzo nei confronti della redazione, si limita a mandare una mail. Peccato che poche ore dopo il suo palinsesto viene smontato non da noi, ma dalla notizia dei Diritti tv. Tutto da rifare, ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 10 Giugno 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 10 Giugno 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121)....

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 9 Giugno 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 9 Giugno 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ca...

Diritti Tv : cdr Rai Sport e Usigrai - colpiti cittadini - urge ripensamento Lega : Ormai "gli interessi economici dei club di calcio passano sopra a ogni interesse dei cittadini che hanno il diritto di godersi lo Sport, anche sulla tv pubblica. Chiediamo alla Lega Calcio un urgente ...

Diritti Tv : cdr Rai Sport e Usigrai - colpiti cittadini - urge ripensamento Lega : Cosa altro deve accadere prima che si capisca che la questione dei Diritti tv, rilevano, 'non è un fatto privato di aziende private, ma ha a che fare anche con il diritto di cronaca? è indispensabile ...

RaiSport : Paola Ferrari e Alberto Rimedio a Speciale Champions su Rai 1 - Alessandro Antinelli verso 90° Minuto : Paola Ferrari Quella che partirà dopo i Mondiali sarà un’annata che vedrà la Rai assoluta protagonista del calcio in chiaro. Oltre agli impegni della Nazionale di Roberto Mancini e alla sempre seguita Coppa Italia, sulla tv di Stato tornerà a brillare la Champions League dopo sette stagioni di assenza. Il direttore di RaiSport Gabriele Romagnoli ha scelto a chi affidare l’ambito Speciale Champions del mercoledì su Rai 1. Secondo ...

Rally Sardegna : 313 km e 20 stage spettacolari. In TV su Rai Sport e Fox Sports : ALGHERO - Il Fia World Rally Championship fa tappa in Sardegna dal 2004. Il tracciato viene disegnato da Tiziano Siviero, ex navigatore di Miki Biasion con il quale ha vinto due titoli iridati...

Inter-Juventus Primavera oggi : diretta tv su Sportitalia e differita su RaiSport : oggi, si giochera' Inter-Juventus Primavera, seconda semifinale del Campionato Primavera 2018, presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. La prima semifinale, giocata ieri, ha visto il trionfo della Fiorentina sull'Atalanta. I viola, grazie al successo per 2-0 sugli orobici, hanno conquistato l'accesso alla finale del torneo [VIDEO]. I ragazzi di mister Bigica si sono guadagnati la possibilita' di prendersi la rivincita sull'Inter rispetto a ...

Radio Rai sempre più digital - arrivano due nuovi canali Radio1 Sport e Radio2 Indie : Due nuovi canali, spin off dei generalisti, che partono nel mese di giugno. E una filiera totalmente digitale su tutta l’offerta. Questa in sintesi la “r(adio)evolution” firmata da Rai Radio con la nascita di due nuovi canali digitali su tre asset portanti: Sport, informazione e musica con Rai Radio1 Sport e Rai Radio2 Indie. Rai Radio 1 Sport inizierà le trasmissioni in occasione della partita inaugurale dei ...

Playoff Serie C 2018 : in diretta tv su Raisport Siena-Catania e Cosenza-Sudtirol Video : Mercoledì 6 e domenica 10 giugno si giocheranno le gare di andata e ritorno delle semifinali dei play off di Serie C 2018. A re gli orari e il canale su cui sara' possibile vedere la diretta tv delle partite Siena-Catania e Cosenza-Sudtirol. Il programma dei play off [Video], in merito all'andata del 6 giugno, prevede le sfide tra Sudtirol-Cosenza e Siena-Catania. Domenica, invece, le gare di ritorno saranno Cosenza-Sudtirol e Catania-Siena. Chi ...

WRC 2018 " Rally Italia Sardegna : gli orari TV su Rai Sport e Fox Sports : ... 09:33 PS11 Monti di Alà , 28,52 km, 10:11 PS12 Monte Lerno , 29,11 km, 14:11 PS13 Città di Ittiri-Coros , 1,40 km, 16:08 PS14 Coiluna-Loelle 2 , diretta TV su Rai Sport e Fox Sports, 17:03 PS15 ...