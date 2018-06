Raggi in procura come testimone | ' Non iniziamo con il solito fango' | dice la sindaca

Raggi convocata in Procura : La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata convocata oggi in Procura a Roma come persona informata sui fatti per l'inchiesta sul nuovo stadio della Roma . "Andrò in Procura come testimone per fare ...

Virginia Raggi convocata in procura per il caso del nuovo stadio della Roma : Virginia Raggi verrà sentita in procura a Roma nell'ambito dell'indagine sul nuovo stadio della Roma. Verrà ascoltata come testimone, dopo gli arresti eccellenti legati al progetto di Tor di Valle. L'audizione della sindaca era già stata fissata da alcuni giorni. In base a quanto si apprende, l'atto istruttorio riguarderà principalmente la figura di Luca Lanzalone che ha svolto per il Campidoglio il ruolo di ...

Stadio Roma - sindaco Raggi convocata in procura come testimone : La procura di Roma ha convocato il sindaco Virginia Raggi come testimone sull'inchiesta del nuovo Stadio, che ha portato all'arresto di nove persone, tra cui il costruttore Luca Parnasi, e venti indagati. I pm cercano di fare luce sulle trattative che vi sono state per l'approvazione del progetto, verificando i rapporti tra il primo cittadino e Luca Lanzalone (ex presidente di Acea), che secondo gli inquirenti sarebbe stato il referente nella ...

