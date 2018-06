Ragazzo morto dopo Tso | Salvini | Capisco la madre ma sto con i poliziotti

Firenze - è morto Duccio Dini - il Ragazzo investito da due auto dopo un inseguimento : Il giovane è stato travolto da due auto al termine di un inseguimento tra uomini di etnia romanì dopo una lite familiare.--Duccio Dini, il 29enne travolto due giorni fa mentre era in sella al suo scooter da una delle automobili coinvolte in un inseguimento tra bande rivale di rom a Firenze, è morto. Il decesso è stato accertato dopo sette ore nelle quali il ragazzo non ha dato alcun segno di attività cerebrale. Dini era ricoverato nel reparto di ...

Frontale tra Mini e Grande Punto - morto Ragazzo di 20 anni - altri 4 giovani feriti : È di una vittima e quattro feriti, di cui tre ricoverati con prognosi riservata, il bilancio di un incidente verificatosi intorno alla mezzanotte sulla statale 7 bis nel territorio del comune...

È morto Gino Santercole - addio al Ragazzo della via Gluck : Il mondo della musica dice addio a Gino Santercole, cantautore, compositore, attore e chitarrista simbolo degli anni Sessanta e Settanta. Ha scritto le musiche di pietre miliari della canzone italiana ...

Morto Gino Santercole - Ragazzo della via Gluck con Celentano : Il mondo della musica dice addio a Gino Santercole, cantautore, compositore, attore e chitarrista simbolo degli anni Sessanta e Settanta. Ha scritto le musiche di pietre miliari della canzone italiana ...

È morto Gino Santercole - il Ragazzo della via Gluck che suonava con (suo zio) Celentano : È morto questa notte a Roma, Gino Santercole, che insieme ad altri artisti come Don Backy, Pilade e Gianco affiancò Adriano Celentano nella nascita del Clan Celentano. Cantautore, compositore...

Morto Gino Santercole - nipote e autore di Adriano Celentano/ Addio al Ragazzo della via Gluck : Morto Gino Santercole, nipote e autore di Adriano Celentano: Addio al ragazzo della via Gluck. E' scomparso quest'oggi all'età di 77 anni, nella sua casa di Roma: un infarto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 13:55:00 GMT)

Incidente auto-scooter : morto Ragazzo di 23 anni - gravissima una 22enne : Lui non ce l'ha fatta, lei lotta per la vita in un letto dell'ospedale Civile di Brescia. Drammatico Incidente a Clusane d'Iseo, in provincia di

Salta cascata mentre l’amico fa il video/ Almese - finisce nel torrente : morto Ragazzo di 20 anni : Salta cascata mentre l’amico fa il video, Almese, finisce nel torrente: morto ragazzo di 20 anni. Una tragedia avvenuta questo pomeriggio nel torinese: deceduto un giovane (Pubblicato il Wed, 30 May 2018 22:07:00 GMT)

Sparatoria a Liegi - uccise due poliziotte e un Ragazzo. Morto anche il killer : «Urlava Allah Akhbar» : Prima di venire abbattuto dalle teste di cuoio il pregiudicato ha pugnalato e freddato due agenti con la loro stessa pistola, ha ucciso un 22enne a sangue freddo e preso in ostaggio una donna. Le autorità belghe indagano per terrorismo.

Auto sbanda e va fuori strada all'alba : morto un Ragazzo di 27 anni di Anzio : Incidente mortale stamattina a Latina, lungo la strada Foglino, all'Acciarella. Erano passate da poco le 5 quando una Bmw serie 1, che procedeva in direzione di Anzio, è uscita di strada. Un ragazzo ...

Auto sbanda e va fuori strada all'alba : morto un Ragazzo di 27 anni - 4 feriti gravi : Incidente mortale stamattina a Latina, lungo la strada Foglino, all'Acciarella. Erano passate da poco le 5 quando una Bmw serie 1, che procedeva in direzione di Anzio, è uscita di strada. Conseguenze ...

Giallo a La Spezia - mentre camminano trovano un Ragazzo di 26 anni morto in strada : Il tragico ritrovamento alle prime luci dell'alba in pieno centro. Inutili i soccorsi allertati dai passanti, il giovane è stato dichiarato morto sul posto. Sul caso indagano ora i carabinieri per stabilire con certezza le cause della morte.Continua a leggere

Ucciso in strada a Palermo : morto un Ragazzo di 29 anni in una sparatoria Video : 3 Lunedì 21 maggio, Fondo Picone nei pressi di Palermo, ore 21 circa: un ragazzo di 29 anni è stato trovato morto in strada in to ad una sparatoria. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, che hanno trovato i parenti, gli amici e i conoscenti della vittima straziati dal dolore, urlanti e in pianti di disperazione. Situazione molto tesa che ha reso le operazioni della polizia molto difficoltose, che faticava a mantenere ...

Ucciso in strada a Palermo : morto un Ragazzo di 29 anni in una sparatoria : Lunedì 21 maggio, Fondo Picone nei pressi di Palermo, ore 21 (circa): un ragazzo di 29 anni è stato trovato morto in strada in seguito ad una sparatoria. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, che hanno trovato i parenti, gli amici e i conoscenti della vittima straziati dal dolore, urlanti e in pianti di disperazione. Situazione molto tesa che ha reso le operazioni della polizia molto difficoltose, che faticava a mantenere l'ordine ...