Ragazza trovata in un canale nel Milanese | l’autopsia | non è morta annegata

Ragazza trovata nel canale - l'autopsia rivela : non è morta annegata : Non è morta annegata Sara Luciani , la Ragazza di 21 anni ri trovata cadavere nelle acque del canale Muzza due giorni fa e che era scomparsa da Melzo , nel Milanese, la sera dell'8 giugno scorso, dopo ...

Sondrio - ritrovata la Ragazza scomparsa : 9.12 La studentessa 15enne di Buglio in Monte ( Sondrio ), scomparsa da alcuni giorni, è stata ritrovata stamane e secondo le prime informazioni sta bene. La giovane sarebbe stata ritrovata a Morbegno, dove frequenta il Liceo Linguistico. Lo scorso lunedì non si era recata a scuola e gli zii, con i quali vive da tempo, avevano dato l'allarme. Del caso si sono occupati i Carabinieri di Morbegno e della Compagnia di Sondrio .

TG : Ragazza trovata morta in un tappeto - liberati i tre indagati :