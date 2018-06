Quarto Grado | 15 giugno | al centro la morte di David Rossi ANTICIPAZIONI

David Rossi documenti shock a Quarto Grado : ospiti la figlia e il fratello - : Quarto Grado torna questa sera, 15 giugno 2018, in prima serata su Retequattro, con una nuova puntata ricca di importanti novità sui grandi casi di cronaca nera. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si soffermeranno in particolare sulla misteriosa morte di David Rossi , l'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena precipitato nel 2013 ...

Anticipazioni Quarto Grado - puntata di venerdì 15 giugno : Nuovo appuntamento su Rete 4 con “ Quarto Grado ”, il programma crime di successo di Rete 4: ecco le Anticipazioni di venerdì 15 giugno 2018 Torna “ Quarto Grado “, il programma di successo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandro Viero in prima serata su Rete 4. Ecco tutte le Anticipazioni sulla puntata di venerdì 15 giugno 2018. Anticipazioni Quarto Grado venerdì 15 giugno 2018 alle ore 21.15 circa andrà in onda una nuova ...

Chi è Elena Tambini? Da Quarto Grado a Balalaika : la modella-arbitro volto dei Mondiali di Russia 2018 [GALLERY] : Modella, arbitro, conduttrice, scrittrice e giornalista: Elena Tambini, il volto del Mondiali di Russia 2018 a Balalaika E’ tutto pronto per i Mondiali di Russia 2018 . Le squadre di tutto il mondo si preparano per sfidarsi, a caccia del titolo di campione del mondo. Quest’anno, non ci sarà la Nazionale italiana a regalare emozioni a tutti i tifosi azzurri, ma l’Italia seguirà ugualmente la rassegna iridata calcistica, con ...

Quarto Grado anticipazioni dell’8 giugno : Noemi e coppia dell’acido : Quarto Grado anticipazioni 8 giugno – Il programma di Gianluigi Nuzzi ritorna su Rete 4 in prima serata per approfondire alcuni casi di cronaca. Uno sguardo in particolare verrà dato al processo a carico di Lucio Marzo, il ragazzo accusato di aver ucciso la giovanissima Noemi Durini. Le anticipazioni di Quarto Grado si concentrano inoltre sulla coppia dell’acido: Martina Levato e Alexander Boettcher sono in attesa di un nuovo ...