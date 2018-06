Blastingnews

PWC: previste transazioni NPL di 70 miliardi entro la fine del 2018

(Di venerdì 15 giugno 2018) Secondo quanto riportato dal report "The Italian NPL Market" redatto con cadenza semestrale da Price Waterhouse Coopers, nel 2017 lo stock di crediti deteriorati si è ridotto sostanzialmente: -60con una riduzione del 18.5% rispetto ai livelli di2016. Il trend pare proseguire con -37nella prima metà di quest'anno, e operazioni annunciate per altri 28ladel. Il consuntivo alladi quest'anno potrebbe pertanto attestarsi oltre i 70di controvalore per leNPL. Si tratta di un segnale positivo nell'ambito del percorso di riduzione dei rischi del sistema bancario italiano, di particolare rilievo anche in considerazione delle recenti turbolenze registrate sui mercati finanziari a causa dell'incertezza sull'operato del nuovo governo....