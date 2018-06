Propaganda Live | ultima puntata in diretta dalle 21 | 10

Ascolti TV | Venerdì 1 giugno 2018. La Nazionale al 27% - Propaganda Live 6.8%. 1 - 9 mln per l’addio della Clerici (17.5%). 14.6% per il giuramento del nuovo Governo su Rai1 - 8.9% su La7 - 3.7% su Rete4 : Il selfie di Salvini al Governo Su Rai1 l’amichevole di calcio Francia – Italia ha conquistato 5.961.000 spettatori pari al 27% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.754.000 spettatori pari all’ 8.9% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.079.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 Lethal Weapon ha intrattenuto 1.133.000 spettatori (6%). Su Rai3 Torno indietro e cambio vita ...

Ascolti TV | Venerdì 1 giugno 2018. La Nazionale al 27% - Propaganda Live 6.8%. 1 - 9 mln per l’addio della Clerici (17.5%). 14.6% per il giuramento del nuovo Governo su Rai1 - 8.9% su La7 : Il selfie di Salvini al Governo Su Rai1 l’amichevole di calcio Francia – Italia ha conquistato 5.961.000 spettatori pari al 27% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.754.000 spettatori pari all’ 8.9% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.079.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 Lethal Weapon ha intrattenuto 1.133.000 spettatori (6%). Su Rai3 Torno indietro e cambio vita ...

Propaganda Live 11 maggio - anticipazioni : Ospiti Enrico Mentana e Noemi : O, in alternativa, in streaming sul sito di La7 . Propaganda Live , Ospiti e anticipazioni di questa sera Come detto si commenta l'ultima settimana politica dopo i botta e risposta tra il Colle, ...

Propaganda Live venerdì 27 aprile - anticipazioni e ospiti : Elio e le storie tese : O, in alternativa, in streaming sul sito di La7 . Propaganda Live , ospiti e anticipazioni di questa sera Tra gli ospiti del programma condotto da Diego Bianchi ''Zoro'' ci saranno stasera a #...

Daniel Vávra : "non c'è Propaganda in Kingdom Come : Deliverance" : Kingdom Come: Deliverance ha vissuto al lancio un discreto successo, anche se ben presto il gioco è stato al centro di alcune polemiche relative all'assenza di personaggi di colore e alla poca importanza data alle donne nell'arco della trama principale. I fan adirati non hanno voluto sentire ragioni, neanche dopo le calme spiegazioni del team di sviluppo che ha fatto presente a più riprese che Kingdom Come si ambientasse nella boemia del 1400, ...