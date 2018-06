Pronostico Portogallo Spagna Mondiali 2018 | Onofri | pareggio con tanto spettacolo e su

Pronostico Portogallo-Spagna - 15-06-2018 e analisi : 1° Giornata gruppo B Mondiali Russia 2018, analisi e Pronostico di Portogallo-Spagna, Venerdì 15 Giugno 2018. Il nuovo allenatore del Real Lopetegui contro il vincitore dell’ultimo Europeo. Portogallo-Spagna, venerdì 15 Giugno. Una prima partita che già rappresenta molto del destino del Gruppo B. Le due squadre favorite per passare il turno si sfidano subito e costringeranno la perdente a non dover fallire le altre due partite per ...