Pronostico Argentina-Islanda 16-06-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

: #Mondiali2018 i miei pronostici per oggi e domani: Uruguay - Egitto 3-0, Marocco-Iran 2-1, Portogallo-Spagna 2-3, F… - claud09808513 : #Mondiali2018 i miei pronostici per oggi e domani: Uruguay - Egitto 3-0, Marocco-Iran 2-1, Portogallo-Spagna 2-3, F… - camilliadi : Argentina-Islanda Gruppo D Mondiali 2018. Pronostico e probabili formazioni - bottadiculoit : Pronostico Argentina-Islanda 16 Giugno: Mondiali 2018 -

(Di venerdì 15 giugno 2018) 1° giornata Gruppo D Mondiali Russiadi, Sabato 16 Giugno. Jorge Sampaoli non deve fallire quest’appuntamento!, Sabato 16 Giugno ore 15, esordio per la nazionale albiceleste contro un avversario non irresistibile. L’è una sorpresa, prima partecipazione al Mondiale, bissata l’esperienza dello scorso Europeo. Come arrivano? La nazionale di Jorge Sampaoli ha fatto molta fatica a qualificarsi per la competizione mondiale. Alla terza sfida delle qualificazioni ha perso in casa contro l’Ecuador per 2-0, pareggiando quella successiva con il Paraguay e il Brasile in casa. Tra alti e bassi si è trovato con il serio rischio di essere eliminata, dopo aver pareggiato la penultima sfida in casa con il Perù ed aver vinto l’ultima in trasferta in ...