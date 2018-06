Probabili formazioni Marocco Iran | quote | le ultime novità live Mondiali 2018 | gruppo B

Mondiali 2018 – Partite e Probabili formazioni del 15/06/2018 : Portogallo-Spagna si gioca alle ore 20. : L’attesa lunga quattro anni è finita. Tornano i Mondiali di calcio, dopo ben 12 anni nel territorio europeo. Nel 2006, il cielo fu azzurro, in quel di Berlino. Nel 2018, sarà praticamente impossibile ripetere questa scena, a Mosca, in Russia. L’Italia, infatti, sarà assente per la prima volta dopo 60 anni dalla rassegna iridata e per la terza volta nella storia della competizione. Un grande evento mediatico che, […] L'articolo ...

Marocco-Iran - le Probabili formazioni : -Per il Marocco si tratta della quinta partecipazione alla fase finale della Coppa del Mondo, la prima dal 1998. Non ha mai superato gli ottavi di finale, venendo eliminato nella fase a gironi in tre ...

Mondiali Russia 2018 : Russia-Arabia Saudita - Probabili formazioni : Golovin titolare : Russia-ARABIA Saudita- Giù il sipario sul Mondiale. Si parte alle ore 17:00 dopo l'inaugurazione caratterizzata da un grande spettacolo. Russia-Arabia Saudita. Padroni di casa nettamente favoriti: maggiore tasso tecnico e occhio all'intraprendenza di Golovin, in campo dal 1′. L'obiettivo del mercato della Juventus è pronto a confermare ciò che di buono ha mostrato nell'ultima stagione. […]

Mondiali 2018 - Spagna-Portogallo : le Probabili formazioni. Furie Rosse nel caos contro Cristiano Ronaldo e André Silva : I Mondiali di calcio iniziano oggi e domani sarà già tempo del primo big match. A Sochi scendono in campo le due favorite del gruppo B, Spagna e Portogallo. Sarà già un incontro cruciale per assegnare il primo posto, perché a far da compagnia alle due squadre iberiche ci sono Marocco e Iran, non certo due rivali pericolosissime. A mettere ancor più pepe alla sfida è il caos che ha colpito la squadra spagnola nei giorni scorsi: alla Federazione ...

Mondiali 2018 - Marocco-Iran : le Probabili formazioni. Vincere per sperare nella qualificazione : Il Gruppo B dei Mondiali di calcio si aprirà con la sfida tra Marocco ed Iran: nel raggruppamento che comprende anche Spagna e Portogallo, questa sfida è di vitale importanza per chi poi vorrà provare la sorpresa da sfavorita nelle ultime due gare e centrare una difficile qualificazione agli ottavi. Domani, venerdì 15 giugno alle ore 17.00, alla Zenit Arena di San Pietroburgo, il Marocco scenderà in campo con il 3-4-3 che gli ha permesso di non ...

Mondiali 2018 - Egitto-Uruguay : le Probabili formazioni. Tutto ruota attorno a Mohamed Salah - per la Celeste sarà sempre Suarez-Cavani : Si completa la prima giornata del Gruppo A di Russia 2018 e lo fa con una delle partite più attesa di questo avvio di Mondiali, se non “la più” attesa: Egitto-Uruguay. Il motivo è semplice, capire se Mohamed Salah sarà in grado di recuperare dopo l’infortunio accusato nel corso della finale di Champions League del suo Liverpool a Kiev dopo il contatto, per niente simpatico, da parte di Sergio Ramos. L’incontro si ...

Russia-Arabia Saudita - Mondiali 2018 : le Probabili formazioni. Golovin e Dzagoev le frecce russe - Al-Sahlawi guida l’attacco dei Figli del Deserto : Padroni di casa subito in campo in occasione della gara d’esordio dei Mondiali 2018 di calcio in Russia, che andranno in scena tra oggi, giovedì 14 giugno, e il giorno della finale, domenica 15 luglio. La Russia di Stanislav Cherchesov non sembra disporre di un talento sopraffino, ma il fattore campo può tornare decisamente utile alla squadra ospitante, consapevole di doversi giocare tutto sin dalla prima partita contro un avversario ...

