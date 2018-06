Prato | compra un cucciolo su Internet | il cane muore poco dopo la consegna

Sky e Perform hanno comPrato i diritti televisivi della Serie A : La televisione satellitare e la piattaforma di sport in streaming trasmetteranno le partite per i prossimi tre anni, pagando in tutto 973 milioni di euro all'anno The post Sky e Perform hanno comprato i diritti televisivi della Serie A appeared first on Il Post.

Il Milan ha comPrato il titolo sportivo dell’ACF Brescia per costituire la sua prima squadra femminile : La dirigenza del Milan ha comunicato di aver comprato il titolo sportivo dell’ACF Brescia, squadra della Serie A femminile, seconda classificata nell’ultimo campionato, con cui costituirà la prima squadra femminile nella storia del club. Il Milan parteciperà quindi alla Serie The post Il Milan ha comprato il titolo sportivo dell’ACF Brescia per costituire la sua prima squadra femminile appeared first on Il Post.

Sicilia - Riesame : “I Caputo non raggirarono elettori”. Pagano (Lega) : “Conferma che non ho comPrato voti” : Lo scorso 20 aprile, qualche giorno dopo essere finiti ai domiciliari con l’accusa di attentato ai diritti politici dei cittadini, ai fratelli Mario e Salvino Caputo furono revocati gli arresti dal Tribunale del Riesame, che ora ha depositato le motivazioni. Mario, fratello dell’ex parlamentare regionale del centrodestra Salvino, era stato candidato alle elezioni Siciliane del 5 novembre scorso, nella lista della Lega, in sostituzione dell’ex ...

Microsoft ha comPrato GitHub per 7 - 5 miliardi di dollari - : La Casa di Redmond ha comprato GitHub, la popolare piattaforma sulla quale programmatori di tutto il mondo condividono il codice sorgente dei loro progetti. Una mossa non da tutti apprezzata e qualcuno ha già deciso di 'traslocare'. Microsoft ha confermato l'acquisizone di GitHub, il servizio di ...

Renzo Rosso ha comPrato il Vicenza Calcio per 1 milione di euro : L’imprenditore veneto Renzo Rosso si è aggiudicato l’asta per l’acquisto della squadra di Calcio del Vicenza: tramite la società Only the Brave — con cui detiene il controllo di diversi marchi di abbigliamento, fra cui Diesel, la sua azienda principale The post Renzo Rosso ha comprato il Vicenza Calcio per 1 milione di euro appeared first on Il Post.

Abbigliamento appena comPrato : ecco perchè bisogna lavare tutto prima di indossarlo : Spesso quando acquistiamo un capo nuovo di Abbigliamento lo indossiamo subito, per la smania di sfoggiare le novità del nostro armadio. Eppure questa usanza è sbagliata e ogni vestito, indumento intimo o capo di Abbigliamento in generale deve essere lavato prima di metterlo per diversi motivi che vi elencheremo di seguito. Per prima cosa, per quanto questi vestiti siano nuovo probabilmente sono comunque stati provati da altri clienti, oltre che ...

PayPal ha comPrato iZettle : Cosa cambia per gli utenti iOS? : PayPal si compra iZettle per rivoluzionare il mondo dei pagamenti in mobilità. Vediamo Cosa cambia per gli utenti iOS PayPal compra iZettle: Problemi per gli utenti iOS? Il mondo dei pagamenti mobili è destinato a subire un notevole scossone nei prossimi mesi, perchè PayPal si è comprata iZettle, Azienda Svedese che produce dispositivi per il pagamento […]

Auto in corsa a Piazza Affari. Ben comPrato anche settore in Europa : Teleborsa, - Si muove a marce alte il comparto Automotive quotato a Piazza Affari. Il paniere italiano mostra un progresso del 2,25% sovraperformando il settore a livello europeo , DJ Stoxx Auto, che ...

BTp Italia - chi lo ha già comPrato ora “pagherà” la tensione sullo spread? : Crolla la domanda di piccoli risparmiatori al terzo e ultimo giorno per comprare il nuovo titolo indicizzato all’inflazione Italiana. Quelli che lo hanno acquistato, se il Tesoro non aumenta il tasso reale, rischiano di perdere almeno 20 punti base...

Due importanti case di produzione di Hollywood hanno comPrato i diritti per fare un film sull’inchiesta del New York Times su Harvey Weinstein : Due importanti case di produzione di Hollywood – Plan B e Annapurna Pictures – hanno comprato i diritti necessari per fare un film sull’inchiesta del New York Times che ha raccontato per la prima volta le accuse di abusi sessuali contro Harvey Weinstein, The post Due importanti case di produzione di Hollywood hanno comprato i diritti per fare un film sull’inchiesta del New York Times su Harvey Weinstein appeared first on Il Post.

Pronto il decreto Alitalia : più tempo per trovare il comPratore e per restituire un miliardo allo Stato : Sei mesi in più per trovare il nuovo proprietario di Alitalia e tre mesi in più alla compagnia aerea per restituire il prestito ponte di quasi un miliardo allo Stato. In questo consiste il nuovo decreto Alitalia, esaminato oggi in fase preliminare a palazzo Chigi e che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri giovedì 26 aprile. Per approdare su quello delle commissioni speciali di Camera e Senato già il ...

iPhone X - il 97% di chi l’ha comPrato è soddisfatto : (Foto: Apple) Secondo uno studio di Creative Strategies, iPhone X potrebbe essere tra i dispositivi Apple in assoluto più apprezzati della storia della casa di Cupertino, almeno da parte di chi l’ha comprato. Il gruppo infatti ha effettuato un sondaggio tra 1746 residenti negli Stati Uniti che sono stati tra i primi ad accaparrarsi il telefono, rivelando in queste ore come il 97% si sia dichiarato soddisfatto dall’acquisto. Creative ...

Arrestato Vincent Bollorè il magnate che ha comPrato Telecom e sfidato Berlusconi : L'imprenditore vanta un patrimonio stimato da Forbes 4,7 miliardi di dollari, tanto da garantirgli un posto nella classifica degli uomini più ricchi al mondo stilata dalla nota rivista americana. Gli ...

Gallipoli - bomba nell'hotel comPrato all'asta : esplosione sventra le pareti : esplosione in un hotel di Gallipoli. Un ordigno è deflagrato poco prima della mezzanotte all’interno di un albergo in fase di ristrutturazione, nella zona di Lido San Giovanni. Si tratta del “Porta d’Oriente&rdquo...